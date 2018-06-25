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25 Haziran 2018 13:22

Engelli çift, engelsiz taksi ile nikah salonuna geldi

Erdemli Belediyesi tarafından hayata geçirilen Limon Çiçeği Projesi kapsamında, engelli Fatma Çelik ve Hakan Uygun çifti ’Engelsiz Taksi’ ile nikah salonuna gelerek, hayatlarını birleştirdi.

Engelli çift, engelsiz taksi ile nikah salonuna geldi

25 Haziran 2018 13:22


Erdemli Belediyesinin örnek projelerinden olan Limon Çiçeği Projesi Engelsiz Taksi uygulamasıyla engelli bir çiftin daha mutluluğunu gerçekleştirdi. Engelsiz taksi ile nikah salonuna gelen Fatma Çelik ve Hakan Uygun çiftinin nikahını, Erdemli Belediye Başkanı Mükkerrem Tollu kıydı.


Nikah töreninde açıklamalarda bulunan Tollu, "Gençlerimize sağlıklı mutlu ve huzurlu bir ömür temenni ediyorum. Biz belediye olarak insanımızın yaşadığı sokakta mahallede huzuru ve mutluluğu sağlamak adına ciddi bir gayretin içerisindeyiz. Bu kardeşlerimiz de engelli kardeşlerimiz, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak adına arkadaşlarımız 7/24 her kesimin olduğu gibi, engelli kardeşlerimizin de hizmetinde olduğumuzu biliyorsunuz. Bu sebeple nikah işlemlerini gerçekleştirmek için belediyemize getirdik. Biz de onların Erdemli Belediyesinin her türlü imkanını sunduğumuz gibi onların hayatını kolaylaştıracak her türlü hizmeti de onlara sunmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.




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