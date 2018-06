Engelli oğluna yardım istiyor

Baba Ramazan Türksoy, "Ancak devlet hastanesinin verdiği rapor geçersizdir diyerek oğlumun sağlık yardımını kestiler. Şimdi üniversiteden rapor almayı bekliyoruz ama onu alana kadar hiç değilse sağlık yardımından ücretsiz yararlanalım" dedi.

Mersin’in merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan Ramazan Türksoy, 37 yaşındaki oğlu Mehmet Türksoy için yetkililerden yardım istiyor. Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Türksoy, oğlunun 2 yaşında kafasını duvara vurduğunu söyledi. Bu olayın ardından oğlunun uzun bir süre ateşlendiğini ve sol tarafının felç olduğunu dile getiren Türksoy, "Doktorların uzun süre uğraşı ve ilgisiyle oğlum yürümeye başladı. Ancak bir süre sonra çocuk evdeyken bir anda havale geçirdi. Teninin rengi kömür gibi siyah olmuştu. Oğlumun öldüğünü düşündük. Yine sağolsun doktorların gayretli müdahalesi sonrası oğlum hayata döndü ve kendine geldi. O günden biri sürekli ateşi yükseliyor. O yüzden de sürekli ilaç kullanıyor. Bunların yanında psikolojik olarak da sorunlar yaşamaya başladı. Sürekli kendi kendine konuşuyor. Değişik hareketler yapmaya başladı" diye konuştu.

"Devlet hastanesi yüzde 88 engelli raporu verdi"

1 yıl önce oğlunu devlet hastanesine götürdüğünü vurgulayan Türksoy, "Orada yüzde 88 engelli raporu verdiler. Ancak devlet hastanesinin verdiği rapor geçersizdir diyerek oğlumun sağlık yardımını kestiler. Bunun üzerine birçok resmi kuruma başvuru yaptım. Beni üniversite hastanesine gönderdiler. Şimdi oradan çıkacak raporu bekliyoruz ancak bu geçen sürede ne olacak. Çünkü çocuğumun sürekli kullanması gereken ilaçları var. Onları paramızla almamız gerekiyor ki sürekli bunları alamayız, imkanımız yok. Sağlık açısından hiç iyi değil, sadece ilaç değil tedavi de olması gerekiyor. Özellikle psikolojik olarak da sorunlar yaşadığı için ne yapacağını biz bile kestiremiyoruz. Çünkü sürekli kendi kendine konuşuyor, bizlere çatıyor. Biz her an tehlikedeyiz. Yetkililerden isteğim bu çocuğun sağlığıyla ilgilensinler. Bakım ücretine de başvurdum ancak kendi ihtiyaçlarını karşılayabildiği için yardım yapılmadı. Her ay kontrole gitmesi gerekiyor ama nasıl götüreceğimi bilmiyorum. Allah rızası hem kendine hem de bize bir şey olmadan yardım etsinler" şeklinde konuştu.