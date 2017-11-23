Engelli öğrenciden örnek davranış

Orta dereceli zihin engelli öğrenci organlarını bağışlamak için yazdığı dilekçe üzerine harekete geçen okul yönetimi, ailesinin onayını da alarak hastaneye müracaat etti. Hastane tarafından bağış yapmasında herhangi bir engel bulunmadığı tespit edilen raporun verilmesinin ardından Mehmet Duran Yatmaz, bağış kimlik kartı aldı.

Mut Ak Ali Küçük Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi Müdürü Aydın Bütünay yaptığı açıklamada, öğrencilerinin yazdığı dilekçenin kendilerini çok duygulandırdığını ifade ederek, "Organ bağışıyla ilgili gerek sivil toplum kuruluşları gerekse medya kanalları ile sürekli bir bilgilendirme çalışması yapılmasına rağmen eksikliklerimiz var. Organ nakline izin verebilmek için kişinin 18 yaşını doldurmuş ve karar verebilecek yeterliliğe sahip olması gerekmektedir. Öğrencimiz sayesinde diğer öğrencilerimize ve topluma da örnek bir davranış olacaktır. Duyarlı öğrencimizi kutluyorum ve gurur duyuyorum" dedi.

Öğrenciyi okulda ziyaret eden Mut Belediye başkanı Nebi Yılmaz ise, “Mehmet Duran Yatmaz kardeşim, tüm topluma örnek oldu. Yatmaz kardeşim hayatını kaybettikten sonra organlarını bağışlamak için müracaat etmiştir. Kardeşimi bu örnek davranışından ötürü tebrik ederim” dedi.