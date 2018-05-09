Vali Su, ’Engelliler Haftası’ dolayısıyla yaptığı açıklamada, engellilerin sosyo-ekonomik hayatın içerisinde karşılaştıkları sorunlar karşısında bireysel ve toplumsal hassasiyeti en üst düzeye taşıma adına her yıl 10-16 Mayıs tarihlerini kapsayan haftanın ’Engelliler Haftası’ olarak kutlandığını hatırlattı.

Birey ve toplum olarak herkesin birer engelli adayı olduğu gerçeğinden hareketle bu hassasiyetin gösterilebildiğinde, engellilerle empati kurulduğunda en büyük engelin de ortadan kalkacağına işaret eden Su, "Engelli vatandaşlarımız da önlerindeki engeller kaldırıldıkça, kendilerine inanılıp fırsat verildikçe, hayatın her alanında daha etkin ve verimli olmakta, sahip oldukları potansiyeli azimle, sabırla ve inançla çalışarak ortaya çıkarmakta ve büyük başarılara imza atarak hayallerini gerçekleştirmektedirler.

Mersin Valiliği olarak ilin tüm dinamikleri ile işbirliği içerisinde, engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunlara çözüm bulma, engellilerimizin herhangi bir engele takılmadan toplumsal hayatın içerisinde rahatça yer almasını sağlama noktasında çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz" diye konuştu.

Kocamaz: "Mersin’i engelsiz kentler standardına çıkarmak için çalışıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise Mersin’i engelsiz kentler standardına çıkarmak için Mersinlilerle el ele vererek birçok çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Kocamaz, “Mutlu bir dünyanın kapılarını açabilecek altın anahtar, engelsiz kentlerde yaşama şansı bulan engelli bireylerimizin mutluluğudur” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin’de kurdukları merhamet odaklı sevgi sistemiyle başta dezavantajlı toplum kesimleri olmak üzere tüm halkı sevgiyle kucakladıklarını kaydeden Kocamaz, "Engelli bireylerinin kendilerini güvende hissetmelerini sağlayamayan, onları mutlu ve huzurlu kılamayan bir millet gerçekten mutlu sayılamaz. Engelli bireylerinin hayır dualarını alamayan bir yerel yönetim ya da merkezi hükümet gerçekten başarılı sayılamaz. Mersin’i engelli bireylerimizin yaşamaktan mutlu olduğu bir kent haline getirmek ve engelli vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve rahat bir hayat sunabilmek için Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizde birçok çalışma yapıyor, birçok proje geliştiriyoruz. Farkındayız ki onların huzuru, refahı, mutluluğu, tüm insanlarla eşit hizmeti alabilmeleri sadece engelli vatandaşlarımızın değil toplumu oluşturan tüm bireylerin ortak meselesidir. Bu sorunun çözümü ise engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata adapte olmasını sağlayacak hizmetlerle oluşturulan olanaklar ile mümkündür" şeklinde konuştu.

Özdemir: "Engelli hakları konusunda toplumumuzda yeterli duyarlılık oluşmamıştır"

Mersin Barosu Başkan Vekili Gazi Özdemir ise engelli hakları konusunda toplumda yeterli duyarlılığın oluşmadığını söyledi.

Özdemir, engelli haklarının anayasaya göre temel hak ve özgürlük kapsamında olduğuna işaret ederek, "Engelli vatandaşlarımızın sorunlarının toplumsal bir sorun olduğunun bilincine varılıp, sadece Engelliler Haftası’nda değil hayatımızın her anında haklarının korunması ve sorunlarına çözüm üretilmesi gündeme alınmalıdır. Engellilik sadece engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini değil, toplumu oluşturan tüm kesimleri ilgilendiren, duyarlı olmayı gerektiren toplumsal bir sorundur. Engelli vatandaşlarımıza sahip çıkarak yaşamlarını kolaylaştırmak, ailelerine destek olmak, sorunlarının giderilmesine katkıda bulunmak bir insanlık görevi ve ortak sorumluluğumuz olduğu asla unutulmamalıdır” ifadesini kullandı.