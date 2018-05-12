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12 Mayıs 2018 12:09

Engelliler Şöleni coşku ile kutlandı

Engelliler Haftası kapsamında, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen “Engelliler Şöleni“ coşku ile kutlandı.

Engelliler Şöleni coşku ile kutlandı

12 Mayıs 2018 12:09


Türkiye’nin ilk ve tek engelli gençlik merkezi olan Yenişehir Engelli Gençlik Merkezi’nde düzenlenen şölene, Vali Yardımcısı Mahmut Halal, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, engelli çocuklar ve aileleri katıldı. Etkinlikte konuşan Müdür Güneş, engellilerin talepleri için 24 saat hizmete hazır olduklarını ifade ederek, "Engellilerimizin bedeni engelli ama gönülleri ve ruhları sapa sağlamdır. Türkiye Cumhuriyetinin büyük bir devlet olduğunu hafızalarımıza kazımamız gerekiyor. Başta Cumhurbaşkanımız 16 yıldan beri devletin kademesinde bürokrat olması hasebiyle bizzat devletimizin talimatları özelikle engelli çocuklarımızın ve ailelerimizin sosyal devlet anlayışı içerisinde gerekli hizmeti alması hususunda yoğun talepleriyle karşılaşıyoruz. Bundan da gurur duyuyor ve mutlu oluyoruz. Siz engelli yavrularımızla birlikte olmak, sizlere hizmet etmek ve sizlerin hizmetkarı olmak bizler için bir şereftir. Türkiye Cumhuriyeti devleti her ferdine sahip çıkmasını bilir. Şu anda özelikle sosyal devlet anlayışı içerisinde engeli çocuklarımıza ve engelli ailelerimize yönelik projelerde artık Türkiye üniversitelerin örnek araştırmalarına konu olmuştur. Buda gurur vericidir. Siz değerli engelli aileleri sizlerin ve çocuklarınızın bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var bunu hiçbir zaman unutmayın. Engelli ailelerimizin ve yavrularımızın taleplerini yerine getirme hususunda gayretlerimiz sonsuz, kapımız şahıs kapısı değil, devlet kapısıdır onun için 24 saat sizlerin hizmetkarıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, içinde bulunduğumuz Engelliler haftasında tüm engellilerimizin Engelliler Haftasını yürekten kutluyorum” dedi.


Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan takı tasarım, el sanatları, yöresel halk oyunları ve çeşitli gösteriler yapıldı. Ayrıca işitme engelli çocuklar tarafından işaret dile ile şarkılar söylenirken, down sendromlu bir öğrenci tarafından da dua okundu.




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