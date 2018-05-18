Engelliler Toros Üniversitesi’nde kep attı

Toros Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü bahçesinde gerçekleşen törene Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şubesi Başkanı Mürsel Çiftçi’nin yanı sıra akademisyenler ve dernek üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve istiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşan Başkan Mürsel Çitfçi, "Engelliler Haftasında klasik yapılan etkinlikler dışında farklı bir etkinlik yapmak istedik. Toros Üniversitesi ile ortak çalışmamız sonucu bu farklılığa imza atarak bugün burada kep töreni gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımıza destek veren Toros Üniversitesi’ne teşekkür ediyorum" dedi.

Rektör Haluk Korkmazyürek ise engellere karşı durabilmenin ve hayata barışık olmanın takdir edilecek bir davranış olduğunu vurgulayarak, "Üniversitelerimizde de her türlü engele uyum sağlayacak düzenlemeler yapılıyor. Yaşamakta olduğunuz ve gördüğünüz engeller hedefleriniz için bir engel değil, biz bu çerçevede her türlü hizmete hazırız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından takdir belgesi alan engelliler, kep attı.