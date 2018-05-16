Engelliler Toroslar’da doyasıya eğlendi

Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle, Mersin’deki engelli dernekleri ve bakım merkezleriyle bir araya gelen Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, engellilerle birlikte işaret diliyle ’Sev Kardeşim’ şarkısını söyledi. Etkinlikte, engelliler tarafından hazırlanan temsili kına gecesi de yapıldı.

Etkinlikte konuşan Tuna, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu söyledi. Engellilere yönelik birçok proje düzenlediklerini, onların sosyal hayata ve üretime katılımını sağlayacak, Engelliler Akademisi’ni de hayata geçirdiklerini belirten Tuna, "14 yıldır görev yaptığımız Toroslar ilçemizde engelli vatandaşlarımızın önündeki engellerin kaldırılması yönünde gerek fiziki mekanlarımızda yaptığımız düzenlemeler, gerekse hayata geçirdiğimiz projelerimizle engellilerimize hassas bakıyoruz. Engellilerimize yönelik hayata geçirdiğimiz AB projelerimiz kapsamında görme engelli vatandaşlarımıza bilgisayar, masörlük, santral operatörlüğü, rehberlik ve serbest hareket etme gibi 5 dalda eğitim verdik" dedi.

İlçedeki görme engellilere bine yakın beyaz baston ve ortopedik engellilere 800 tekerlekli sandalye yardımında bulunduklarını söyleyen Tuna, "Kaldırım çalışmalarında yaptığımız düşük banket uygulaması ile engelli vatandaşlarımızın, kaldırımlardan en iyi şekilde yararlanmalarına vesile olduk. Ben her zaman söylüyorum engelli vatandaşlarımızla ilgili yapılan 40 rampa düşünün. 39 tanesi yapın bir tanesini yapmazsanız o engelli orada kalır. Bunun yanı sıra park ve yeşil alanlarımızda engellilerimize yönelik düzenlemeler yaparak, oyun grupları oluşturduk ve bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. En büyük engel sevgisizliktir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Toroslar Belediyesi’nin geri dönüşüme destek vermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla ÇEVDOSAN işbirliğiyle başlattığı ’Pet Şişeni Ver, Duymayan Kalmasın’ kampanyası kapsamında elde edilen gelirle işitme engelli çocukların işitme cihazına pil yardımında bulunuldu. Vatandaşlardan da proje için destek bekleyen Tuna, "Kullanılmış pet şişelerinizi çöpe atmayıp, geri dönüşüme destek vererek işitme engelli çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın işitme cihazına ‘Pil’ yardımında bulunabilirsiniz. Duyarlı vatandaşlarımızdan kampanyamıza destek olmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.