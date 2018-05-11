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11 Mayıs 2018 14:51

Engellilerden "Kitre Bebek Sergisi"

Mersin Ortopedik Engelliler Derneği üyeleri, Engelliler Haftası dolayısıyla, açtıkları ’Kitre Bebek Sergisiyle’ eserlerini, sanatseverlerle buluşturdu.

Engellilerden

11 Mayıs 2018 14:51


Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen Kitre Bebek Sergisi’nde, Ortopedik Engelliler Derneği üyeleri tarafından hazırlanan 36 eser sergilendi.


MTSO Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Hasan Celal Taş’ın da katıldığı sergide konuşan Mersin Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Nalan Bakır, engellerin bedende değil, zihinde olduğunu söyleyerek, engellilerin sadece tüketici değil ayı zamanda birer üretici olduklarını vurguladı. Bu serginin de üretici engelliler tarafından yapıldığını bildiren Bakır, engellilerin önü açıldığı zaman daha çok üretebilecek potansiyele sahip olduklarını, bunun için de eğitimin şart olduğunu kaydetti.


Dernekte 300’ün üzerinde üye olduğunu belirten Bakır, dernek olarak, balık yemeyi değil balık tutmayı öğretmeyi misyon edindiklerini söyledi. Bakır, "Benim tek hayalim, her bir engellinin kendi ayakları üzerinde durabilmesi. Sanatta dahil hiçbir alanda engel yoktur. Yeter ki, zihinde engeller olmasın. Tek engel kaldırımlardır. Bizim tek ihtiyacımız olan destek. Üretici olmak için desteğe ihtiyacımız var. Sadece bacaklarımız tutmuyor. Yapacak çok işimiz var" dedi


Serginin, 16 Mayıs Çarşamba gününe kadar açık olacağı bildirildi.




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