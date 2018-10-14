Engelsiz Sanat Festivali, coşkuyla devam ediyor

kez gerçekleştirilen Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali, üçüncü gününde de Mersinlilerden tam not aldı. Tüm Mersin festival coşkusuna ortak oldu.

Kongre ve Sergi Sarayı'nda manken Doğa Bekleriz'in sunumu ile gerçekleştirilen konserde, görme engelli Selim ve Kerim Altınok kardeşler, iki kolu da olmamasına rağmen ayağıyla gitar çalan sanatçı Mark Goffeney, Bosna gazisi sanatçı Muyo Aganoviç ve görme engelli sanatçı Ümran Sevinç sahne aldı. Konseri dinleyenler arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Konserin açılışında konuşan manken Doğa Bekleriz, Engelsiz Sanat Festivali ile vatandaşların keyifli dakikalar geçirmesine vesile olan ve yıl boyunca da bu alanda sunmuş olduğu hizmetlerden ötürü Başkan Kocamaz'a teşekkür etti. Bekleriz, "Bu gece burada sizlerle birlikte hayata dört elle sarılmış, pes etmeyen, azimli ve yetenekleriyle bizleri büyüleyecek olan değerli sanatçı dostlarımızla keyifli dakikalar geçireceğiz. Ben çocukluğumdan bu yana ailemde engelli bir birey ile büyüdüm. Annem beni hep bu bilinçle yetiştirdi. Şimdi bayrağı devraldım. Ben de bir anneyim ve oğlumu aynı bilinçle yetiştirmek için elimden geleni yapıyorum. Bu yüzden şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki onlar birer engelli değil, engel onlarda değil, engel bizlerin zihninde. Engel zaman zaman bilerek ya da bilmeyerek, isteyerek ya da istemeyerek onlara sunduklarımızda ya da sunamadıklarımızda. Engel belki bazen yolda yürürken onlara olan bakışlarımızda ya da gözlerimizi kaçırarak hiç bakmayışımızda. Bu yüzden öncelikle bizlerin zihinlerindeki engelleri aşması ve atması, onların yolunu açması ve onlara engelsiz bir yaşam sağlaması gerekiyor” dedi.

Gecede sahneye ilk olarak yaşamları boyunca engelli bireyler için birçok projeye imza atan görme engelli Kerim ve Selim Altınok kardeşler çıktı. Dünyaca ünlü ozan Aşık Veysel'in ‘Uzun İnce Bir Yoldayım' parçası ile sahneye çıkan Altınok kardeşler, türküyü salonu dolduran yüzlerce vatandaş ile birlikte hep bir ağızdan söyledi. Çaldıkları mandolin ve akustik gitar ile dinleyicilere bir müzik ziyafeti sunan Altınok kardeşler, sesleri ve yorumları ile dinleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Sahne performansları sonrası Altınok kardeşlere plaket ve çiçeğini Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner verdi.

Altınok kardeşlerin ardından sahneye, doğuştan fiziksel engelli müzisyen Mark Goffeney çıktı. Engel tanımamanın ne demek olduğunu sanatı ile Mersin'den tüm dünyaya anlatan Goffeney, Mersinlileri kendisine hayran bıraktı. Ellerini kullanamaması sebebiyle kendi tekniğini geliştirerek ayakları ile gitar çalan, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen eşsiz yetenek Goffeney geceye damgasını vurdu. Ayrıca Gatto Gabriel de bir süre Goffeney'e eşlik etti ve birlikte düet yaptılar. Performansı sonrası sanatçıya çiçek ve plaketini ise Başkan Kocamaz takdim etti.

Goffeney'in ardından sahneye Bosna-Hersek'ten festivale katlan Bosnalı Savaş Gazileri Derneği Başkanı sanatçı Mujo Aganoviç çıktı. Bosna'nın sesi Aganoviç, sesi ile büyük beğeni topladı. Ana dilinde söylediği şarkıları ile tüm salon pür dikkat Aganoviç'i dinledi. Aganoviç'e çiçek ve plaketini Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gubaroğlu verdi.

Sahneye son olarak görme engelli sanatçı Ümran sevinç çıktı. Karanlık dünyasının ışığını doğuştan gelen yeteneği ve kadife sesi ile bulan Sevinç, gitarı ile 6 parça seslendirdi. Dünyaca ünlü ozan Aşık Veysel'in ‘Uzun İnce Bir Yoldayım' parçası ile sahneye çıkan görme engeli sanatçı Sevinç, Bulgaristan türküsü olan ‘Ayletme Beni' parçasını eşsiz bir performans ile söyledi.

Konser sonunda konuşan Başkan Kocamaz, "Buraya kadar gelen, bu işe gönül ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Normal sanatçıları her yerde izleyebilirsiniz ama bu özel sanatçıları ancak dünyada bir ilk olan Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali'nde izleme imkanı bulabilirsiniz. Yüreğinize sağlık diyorum. Zira onlar kıtalar ötesinden buraya kadar geldiler. Bizim hemşerilerimizin de bu salonlarda bu özel insanlara destek vermesi gerektiğini ifade etmek istiyorum” dedi.