Engelsiz Sanat Festivali’ne doğru

Mersin Valiliği himayesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan ’Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali’ Yürütme Kurulu üyeleri, Vali Su’yu ziyaret etti. Sahil Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, festivalin yürütme kurulu başkanı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Vali Su’ya festival hazırlıkları kapsamında yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

Çolakoğlu, festivalin bu yıl ikincisinin düzenleneceğini ve 11-14 Ekim tarihleri arasında, 29 ülkeden engelli sanatçıların katılacağını belirterek, festivalin il merkezi ile birlikte Tarsus, Erdemli, Silifke, Anamur ve Mut ilçelerini kapsayacağını kaydetti.