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29 Temmuz 2018 13:01

Engelsiz Sanat Festivali’ne doğru

Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Çokakoğlu, bu yıl ikincisini düzenleyecekleri festivale, 29 ülkeden birçok engelli sanatçının katılacağını belirterek, festivalin il merkezi, Tarsus, Erdemli, Silifke, Anamur ve Mut ilçelerini kapsayacağını söyledi.

Engelsiz Sanat Festivali’ne doğru

29 Temmuz 2018 13:01


Mersin Valiliği himayesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan ’Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali’ Yürütme Kurulu üyeleri, Vali Su’yu ziyaret etti. Sahil Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, festivalin yürütme kurulu başkanı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Vali Su’ya festival hazırlıkları kapsamında yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.


Çolakoğlu, festivalin bu yıl ikincisinin düzenleneceğini ve 11-14 Ekim tarihleri arasında, 29 ülkeden engelli sanatçıların katılacağını belirterek, festivalin il merkezi ile birlikte Tarsus, Erdemli, Silifke, Anamur ve Mut ilçelerini kapsayacağını kaydetti.




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