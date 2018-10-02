Engelsiz Sanat Festivali'ne doğru

kez gerçekleştirilecek olan ‘Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali'nin organizasyon toplantısı Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, ilgili birimlere düşen görev ve sorumluluk paylaşımları yapılırken, festival süresince dikkat edilmesi gereken konular hakkında konuşuldu. Toplantıda, festival süresince izlenecek olan yol haritası belirlenirken, birinci yılın da değerlendirilmesi yapıldı. Toplantıya katılanlar ile birlikte son hazırlıklar hakkında fikir alışverişinde bulunan Çokakoğlu, festival süresince dikkatli ve titiz bir çalışma yürütüleceğinin bilgisini verdi.

"Yönetim Merkezi Ofisi kuruldu"

Festivalin geçen yılkinden daha iyi olması için çalışacaklarını kaydeden Çokakoğlu, "Çok başarılı bir hikayesi olan festivalin 2.'sini yapacağız. Üzerimizde baskı hissedeceğiz. Çünkü geçen sene ciddi bir başarı elde edildi. Hem organizasyon firması, hem Belediyedeki arkadaşlar çok ciddi, güzel ve düzgün bir yönetim sergilendi. Çok başarılı olundu. Bu sene de bunun bir eksiği, özrü yok. Çünkü geçen seneye nazaran biraz daha derli toplu yapmayı planlıyoruz. İlçelere bölünmüyoruz. Faaliyetler hep merkezde kalıyor. Dolayısıyla saha daha zor bir saha değil, rahat bir saha. Biz engelli vatandaşlarımızla bir Engelsiz Sanat Festivali düzenliyoruz. Dolayısıyla azami dikkat gösterilmesi gerekiyor. Hem program anlamında, hem program aralarındaki gündelik yaşamlarını idame ettirmelerinde karşılaşacakları zorlukların yenilmesinde anında müdahale gibi bir Yönetim Merkezi Ofisi kurduk. Buradan tüm olaylara anında müdahale edilecek. Geçen yıl her şey çok iyi gitti ve bu yıl da herkesin beklentisi aynı yönde" dedi.

"Aşık Veysel anısına yapılacak"

Tüm dünyadaki engelli sanatçıları bir araya getirmek amacıyla Mersin Büyükşehir Kültür, Sanat, Bilim ve Ulaştırma A.Ş. ana sponsorluğunda, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin'i Kalkındırma Dayanışma Derneği tarafından hazırlanıp valilik himayesinde organize edilen festivalin ikincisi, Türk tarihinin en ünlü halk ozanı Aşık Veysel anısına 'Karanlıktan Aydınlığa' mottosu ile yapılacak. Dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan festival kapsamında kent merkezindeki farklı semtlerde konser sahneleri kurulacak ve sergi alanları açılacak. FEstival kapsamında çok sayıda İngilizce ve İspanyolca albüm yayınlayan, 9 Grammy ödülüne layık görülen başarılı sanatçı Jose Feliciano Mersin'e geliyor. Flamenko'yu pop ve rock gibi ana akım müzik türleriyle birleştirerek müzik dünyasında büyüten ve eleştirmenler tarafından yaşayan en iyi gitarist olarak tanımlanan Feliciano, 2. Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali'nde Mersinli müzikseverler ile buluşacak.

Festival'in ilk günü

11 Ekim Perşembe günü saat 14.00'da kortej ve çelenk koyma töreni ile başlayacak olan festivalde, İBB Zihinsel Engelliler Mehter Takımı konser verecek. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası önünde ise 16 yaşındaki Danil Pluzhnikov bestelediği eserleri tüm engelliler ve Mersinli vatandaşlar için seslendirecek. 16 yaşında olmasına rağmen 30'dan fazla birincilik ve ikincilik ödülü alan Danil Pluzhnikov, kendi gibi özel bireyler için birbirinden güzel şarkılarını Mersin'den tüm dünyaya söyleyecek. Ayrıca Engelsiz Koro, Orhan Murad ve Latin müziğinin Avrupa'daki temsilcileri Gatto Gabriel ve Steven Cyril verdikleri konser ile festivalde boy gösterecek. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan açılış konserinde ise Oylum Talu'nun sunumuyla Porto Rikolu şarkıcı ile down sendromlu bağlama sanatçısı Çağatay Aras sahne alacak.

Festival, çeşitli etkinliklerle 14 Ekim'e kadar sürecek.