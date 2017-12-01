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01 Aralık 2017 17:07

Er: “Aralık’ta meslektaşlarımızın karşısına yepyeni projelerle çıkacağız”

Mersin Barosu Başkanı Ali Er, Kasım ayını yoğun bir çalışma temposuyla geçirdiklerini ve baroya fiziki yenilikler kazandırdıklarını belirterek, “Aralık ayında meslektaşlarımızın karşısına yepyeni çalışmalarla, projelerle çıkacağız” dedi.

Er: “Aralık’ta meslektaşlarımızın karşısına yepyeni projelerle çıkacağız”

01 Aralık 2017 17:07


Mersin Barosu’nun Kasım ayı komisyon, merkez ve kulüp başkanları toplantısı Baro Başkanı Er başkanlığında yapıldı. Mersin Barosu Gökdelen Hizmet Binası’nda gerçekleşen toplantıda, Kasım ayı içerisinde yapılan çalışmalar değerlendirilerek, Aralık ayında yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.


Toplantıyı değerlendiren Er, “Meslektaşlarımıza mesleki, eğitim ve sosyal hizmetler konusunda daha iyi hizmet vermek amacıyla neler yapılması gerektiği konusunda merkez ve komisyon başkanlarımızla birlikte fikir alışverişinde bulunduk. Kasım ayı her konuda yoğun bir çalışma içerisinde geçmiştir. Kasım ayında baromuza hem fiziki yenilikler kazandırdık hem de meslektaşlarımızın mesleki gelişimine büyük katkı sağlayacak çalışmalar yaptık. Dinamik, üretken ve aktif yönetim kadromuz ile baromuzun çıtası her geçen gün daha da yükseliyor. Aralık ayı içerisinde de meslektaşlarımızın karşısına yepyeni çalışmalarla, projelerle çıkacağız. Mersin Barosu Aralık ayına yeni projelerle girecek” diye konuştu.




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