Er: “Çocukların hak ve özgürlükleri korunmalıdır”

Baro Başkanı Er, 20 Kasım Dünya Çocuk hakları Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Dünyada barışın ve huzur sağlanmasında çocukların hoşgörü ve sevgiyle yetiştirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Er, “Çocuk hakları; kanuni veya ahlaki olarak dünyadaki tüm çocukların doğduğu andan itibaren sahip olduğu eğitim, sağlık, barınma, yaşama, fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma hakları olarak belirlenen evrensel kavramdır” ifadelerini kullandı.

“Çocuk işçiliği, çocuk evliliği, cinsel istismar mağduru çocuklar ve çocuk suç işleme oranlarındaki artış endişe verici”

Dünyada farklı koşullarda yaşayan tüm çocuklara eşit imkanlar sunulmasının önemine vurgu yapan Er, açıklamasında, “Çocuk işçiliği, çocuk evlilik sayısı, cinsel istismar mağduru çocukların sayısı ve çocuk suç işleme oranlarındaki artış endişe vericidir. Çocuklar hepimizin yaşam kaynağı, mutluluğu ve geleceğimizin umududur. Bu anlamda Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezimiz, çocuk haklarını savunmak ve korumak, onları geleceğe bilinçli bireyler olarak yetiştirmek için önemli projelere imza atmıştır. Mağdur çocuklara yakın olmak ve onların haklarını korumak için davalara katılımcı olarak girebilme taleplerimizin kabulü için gerekli girişimlerimizi yaptık” ifadelerine yer verdi.

Baro olarak çocuklarla ilgili yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgiler veren Er, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü ile yaptıkları protokol ile Mersin merkez ve tüm ilçelerdeki okullarda, öğrencilere ‘suç sayılan davranışlar ve hukuki sonuçları’ konusunda eğitim seminerleri düzenlemeye devam ettiklerini kaydetti. Er, ayrıca ‘çocuk istismarı ve çocuğun cinsel istismarının hukuki boyutu, çocuk izlem merkezileri, sosyal medyanın olumsuz etkileri’ çerçevesinde verdikleri seminerlerle de toplumun en önemli sorunu konusunda çocukları, gençleri ve aileleri bilinçlendirmeye çalıştıklarını dile getirdi. İlgili kamu kurumlarıyla yaptıkları protokol ile önümüzdeki günlerde okullarda madde bağımlılığı ile ilgili eğitim seminerleri düzenleyecekleri bilgisini veren Er, “Ayrıca, baromuzda ve ilçe temsilciliklerimize koymuş olduğumuz çocuk kumbarasında toplanan kıyafet, kitap ve oyuncakları ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda okullarda düzenlediğimiz şenliklerle Suriyeli çocuklarımız da dahil olmak üzere çocuklarımıza 23 Nisan Çocuk Bayramı coşkusunu yaşattık.

“Çocuk istismarı ve çocuk hakları konuları tiyatro oyunuyla anlatılacak”

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin Türkiye’de bir ilke imza atarak, çocuk istismarı ve çocuk hakları konusunda tiyatro oyunu hazırladığını da aktaran Er, şöyle devam etti: “Mersin Barosu Tiyatro Kulübü oyuncuları tarafından sahnelenecek olan tiyatro oyunu ile çocuklarımız, ‘çocuk istismarı ve çocuk hakları’ konusunda bilinçlendirilecek. Ayrıca, ilkokullarımızı ziyaret ederek, sponsor firmalar tarafından temin edilen kırtasiye malzemeleri, oyuncaklar ve ayakkabılar ihtiyaç sahibi çocuklarımıza hediye edildi.”

Büyük Önder Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş gününü çocuklara bayram olarak armağan etmesi ve 23 Nisan’ın bugün dünyada kutlanan tek çocuk bayramı olmasının, çocuklara verilen önemin anlamlı bir göstergesi olduğuna işaret eden Er, “Sevgiyi temel alarak yürütülen tüm çalışmalar, çocuklarımızın kardeşçe, gelecek kaygısı taşımadan yaşamasına, geleceğe doğru adımlar atmasına katkıda bulunacaktır. Dünyadaki tüm çocukların 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutluyorum" dedi.