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02 Aralık 2017 21:18

Er; "Engelliler yasal haklarını bilmiyor"

Mersin Barosu Başkanı Ali Er, engelli vatandaşların en büyük sorununun, kendi yasal haklarını bilmemeleri olduğunu söyledi.

Er;

02 Aralık 2017 21:18


Er, ’3 Aralık Dünya Aralık Engelliler Günü’ dolayısıyla yaptığı açıklamada, son yıllarda yasalarda engelli haklarına yönelik önemli düzenlemeler yapıldığını hatırlatarak, "Ancak engelli vatandaşlarımızın kendi haklarını bilmiyor olması çok üzücü. Kamu kurumu ve kuruluşları ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının da bu konuda engelli vatandaşlarımızı bilinçlendirmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.


İlk, orta ve yüksek öğretimlerde, ‘Engelli Hukuku’ derslerinin mutlaka müfredata konulması gerektiğini belirten Er, “Engelli hukuku sadece engelli vatandaşlarımızın bilmesi gereken kuralları ve hakları içermiyor. Eğer hepimiz bir arada, aynı toplum içerisinde yaşıyorsak, toplumumuzun her kesimi, özellikle çocuklar küçük yaşta bu konuda bilinçlendirilmeli, eğitilmelidir” ifadesini kullandı.


Her sağlıklı bireyin birer engelli adayı olduğunu hatırlatan Er, “Engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak, ailelerinin bu konudaki sıkıntılarına çözüm bulmak için yerel yönetimlere büyük görevler düşmektedir. Engelli vatandaşlarımızın yeterlilik ve işlevselliklerini en üst düzeye çıkarmak, toplumsal destek ve rehabilitasyon programlarını geliştirmek önemlidir. Bu onların başkalarına gereksinim duymadan yaşamlarını sürdüren, kendine yeten, üretken bireyler olabilmeleri için zorunludur. Yerel yönetimler ve kamu kurumları bu konuda hassas olmalıdır. Eğer zihnimizdeki engelleri kaldırırsak, engelli vatandaşlarımıza arzu ettikleri yaşamı sağlayabiliriz” diye konuştu.




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