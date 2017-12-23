Er: “tahkim avukatlarına daha çok ihtiyaç duyulacak”

Mersin Barosu ile İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) tarafından “Avukatlar İçin Tahkim ve İstanbul Tahkim Merkezi” konulu seminer düzenlendi. ISTAC Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Temsilcisi Av. Rıfat Bacanlı ve ISTAC Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Candan Yasan Tepetaş’ın verdiği seminer, Gökdelen Baro Hizmet Birimi’nde gerçekleştirildi.

“Tahkim kararları kesin ve bağlayıcıdır”

Mersin Barosu Başkanı Er, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olan tahkimin, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi organları yerine, taraflarca belirlenen hakemler tarafından çözümlendiği bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olduğunu söyledi. Türk hukukunda ulusal tahkimin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda, uluslararası tahkimin ise Milletlerarası Tahkim Yasası’nda düzenlendiğini bildiren Er, “Tahkim davalarının, arabuluculukla arasındaki en büyük fark ise tahkimde taraflar arasındaki uyuşmazlığı, konusunda uzman hakemlerin çözmesi ve bu hakemlerin verdiği kararların tıpkı devlet yargısında olduğu gibi kesin ve bağlayıcı olmasıdır. Arabuluculukta ise süreç iradi ve ihtiyari olup, taraflar anlaşamadıkları takdirde istedikleri aşamada dava açmakta serbesttirler. Özellikle ticari uyuşmazlıklarda şirketlerin artık birçok uyuşmazlık için konusunda uzman kişilerin yürütebileceği, daha ekonomik ve hızlı yolla çözüme ulaşılması nedeniyle tahkim yöntemini tercih ettiği görülmektedir. Hatta Kamu İhale Kurumu da artık üçüncü havalimanı gibi büyük projelerde tahkimi dip sözleşmelerine koymaktadır. Dolayısıyla tahkim yoluyla çözümün yaygınlaşmasıyla gelecekte tahkim avukatlarına da daha çok ihtiyaç duyulacaktır” diye konuştu.

Liman ve ticaret şehri olan, serbest bölgesi bulunan Mersin’de ticari uyuşmazlıkların yoğun olarak görüldüğüne işaret eden Er, “Biz de Mersin Barosu olarak, tahkim yargılamasına olan ilginin ve önemin giderek artması nedeniyle İstanbul Tahkim Merkezi ile birlikte meslektaşlarımızı, ‘avukatlar için tahkim’ konusunda bilgilendirmek amacıyla bu semineri düzenledik” ifadelerini kullandı.

“Mersin’de tahkim merkezi kurulmasının önünde hiç bir engel yok”

Daha sonra başlayan seminerde sunum yapan ISTAC Üyesi Av. Bacanlı, İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu’nun amacı, kapsamı ve kuruluşu hakkında bilgiler vererek, modern tahkim ve arabuluculuk kuralları gözetilerek hazırlanan ISTAC Tahkim ve Arabuluculuk kurallarının 26 Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe girdiğini söyledi. Mersin Serbest Bölgesi’nin tahkim merkezi olabileceğini belirten Bacanlı, “Mersin’de, tarımsal altyapının ve sanayi sektörünün gelişmiş olması sebebiyle tahkim merkezi kurulmasının önünde hiçbir engel yok. Ayrıca, tahkim hakemlik yapacak olan avukatlara gelir kaynağı olacaktır. Hukukun geleceği tahkimdir” şeklinde konuştu.

ISTAC Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Tepetaş ise “Tahkimi tüm avukatlar yapabilir. Tahkim, uzmanlaşmış bir yargılama sistemidir. Yerel uyuşmazlıkta pahalı olmayan bir yargılama sistemidir. Kısacası tahkim ile uyuşmazlıkları etkin, uzmanlaşmış bir çözüm yoluyla hesaplı bir şekilde sonuç elde edebiliyorsunuz” dedi.