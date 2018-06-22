İnanıyorum ki milletimiz, yine istikrardan, yine güvenden, yine güçlü Türkiye’den yana oy kullanacaktır" dedi.

Ercik, Türkiye için büyük önem taşıyan 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ercik, her vatandaşın 24 Haziran’da sandığa giderek oy kullanması gerektiğini ve kullanılacak her bir oyun çok değerli olduğunu söyledi.

"2023 hedeflerinin anahtarı 24 Haziran’da"

Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında son kilidin 24 Hazirandaki seçimler olduğunu vurgulayan Ercik, "Son söz, son karar aziz milletimizindir. İnşallah milletimiz tercihini yine güven ve istikrardan yana kullanarak Türkiye’mizin önünü açacaktır. 24 Haziran Türkiye’nin yenide doğuşu olacaktır. Biz AK Parti olarak hep milletimize güvendik. Aziz milletimiz hep yanımızda oldu. 24 Haziran’da da bir kez daha sandıkta bize sahip çıkacaklar" ifadelerini kullandı.

"Türkiye üzerinde büyük oyunlar oynanıyor"

Türkiye’nin üzerine büyük oyunlar oynandığını belirten Ercik, "Eğer millet olarak biz varız diyorsak 24 Haziran’ı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Türkiye’yi yolundan döndürmek, Recep Tayyip Erdoğan’ı ortadan kaldırmak için ne işler çeviriyorlar. Tarihimizin en önemli seçimlerinden birine gidiyoruz. Sandıklar demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Milletimiz 16 Nisan referandumunda yeni cumhurbaşkanlığı sistemi için ’evet’ diyerek ülkemizin önünde yeni bir ufuk açmıştır. Şimdi de kararını ’güçlü Türkiye’den yana’ kullanarak hedefleri yolunda emin adımlarla ilerlemesini sağlayacaktır" diye konuştu.

"Yapılanları yıkmayı vaat ediyorlar"

Türkiye’nin 24 Haziran tarihinde yeniden doğacağına, güçlenerek hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğine inandığını kaydeden Ercik, "Türkiye, seçimlerden sonra artık ayağındaki prangalardan kurtulmuş olacak ve şahlanışının önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Bir tarafta ülkemizi 2023, sonrasında 2053 ve 2071 hedeflerine taşımak için gece gündüz çalışan AK Parti, diğer yanda ise takoz siyaseti yaparak yapılanları yıkmayı vaat eden diğer siyasi partiler var. 16 yıldan bu yana millet iradesini öne çıkaran ve milletin adamı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı güçlü bir meclis ve güçlü bir hükumet ile destekleyerek Türkiye’nin şahlanışına katkıda bulunmak için sandığa giderek oyumuzu kullanmalıyız. Dört bir yanımız kuşatılmak istenirken hemşehrilerimiz istikrar için, dirliğimiz için, birlik, bereket ve bolluk için sandığa giderek tercihini yapmalıdır" şeklinde konuştu.