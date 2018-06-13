Ercik: "AK Parti hizmetin adresi oldu"

Bizim siyaset anlayışımızın odağında millet vardır, millete hizmet etmek vardır" dedi.

Ercik, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin kaderinin oylanacağı 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim çalışmalarına il ve ilçe teşkilatlarıyla birlikte aralıksız devam ettiklerini söyledi. AK Parti döneminde yaşanan demokratikleşme ve kalkınma hamlesiyle Türkiye’nin çehresinin değiştiğine işaret eden Ercik, "Toplumumuzun her kesimi insan hakları ve hürriyetlerinden azami seviyede faydalanma imkanı yakaladı. AK Parti olarak kurulduğumuz günden beri Türkiye’nin hedeflerinin, beklentilerinin, gelecek hayallerinin ve milletimizin büyük ideallerinin temsilcisi olduk. Hiçbir güç odağının aziz milletimizin kutlu yürüyüşüne engel olmasına şimdiye kadar izin vermedik, bundan sonra da asla vermeyeceğiz" diye konuştu.

Millete hizmet aşkını siyasetin merkezine yerleştiren AK Parti iktidarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulduğu günden bugüne kadar hizmetin adresi olduğunun altını çizen Ercik, konuşmasına şöyle devam etti; “24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde Türkiye’nin kaderi oylanacak. İnşallah halkımızın teveccühüyle büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında, 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için yolumuza kararlı bir şekilde devam edeceğiz. ’Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ diyen Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dava arkadaşlarımızla birlikte milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Her zaman Mersin’in sorunlarıyla dertlenen, sevincine ortak olan bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Bizim siyaset anlayışımızın odağında millet vardır, millete hizmet etmek vardır."