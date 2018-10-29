Ercik: "Cumhuriyet Ulu Önder Atatürk önderliğinde kazanılmış bir eserdir"

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimiz, millet olarak bu büyük zafere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılmış büyük bir eserdir. Bu esere sahip çıkmak her bir ferdin sorumluluğudur" dedi.

Ercik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 95'incili yılını sevinç ve gururla kutladıklarını kaydeden Ercik, "Büyük özverilerle yürütülen bağımsızlık mücadelemizin sonunda milletin iradesini esas alan, milletin iradesini temsil eden Cumhuriyet rejimine geçilmiştir. Böylece milletimiz kendi geleceğini ve kaderini bizzat kendisinin belirlediği bir yönetim şeklini benimsemiştir. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ülkemiz kalkınma, ilerleme, modernleşme yolunda çok önemli adımlar atmış ve çağdaş dünyanın saygın bir üyesi haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"Aydınlık geleceğe kenetlenerek ulaşılır"

Aydınlık yarınlara hep birlikte kenetlenerek ulaşılacağını vurgulayan Ercik, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimiz, millet olarak bu büyük zafere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük bir kararlılıkla ve azimle omuz omuza verip kazanılmış büyük bir eserdir. Ecdadımızın bizlere bıraktığı bu mirasa sahip çıkmak, onu gelecek nesillere aktarmak bu vatan toprağı üzerinde yaşayan her bir ferdin sorumluluğudur. Farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatan, gönüllerimizi kaynaştıran büyük bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçıları olan bizler kardeşçe birbirimizi kucaklayarak, birbirimize sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınlarımızı hep birlikte kuracağız. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran ve minnetle anıyoruz."