Ercik: "Mahalli İdareler Genel Seçimleri başvurusu başlıyor"

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde belediye başkanlıkları için adaylık başvurularının 5 Kasım'da başlayacağını belirterek, "Aday Adaylarımız başvurularını AK Parti Genel Merkezimize, il başkanlığımıza veya ilçe başkanlıklarımıza alındı belgesi karşılığında, bizzat yapması gerekmektedir" dedi.

Ercik, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Ercik, "Belediye başkanlıkları için adaylık başvuruları 5 Kasım - 12 Kasım 2018 ve belediye meclisi üyelikleri için adaylık başvurusu ise 5 Kasım – 03 Aralık 2018 tarihleri arasında Ak Parti Genel Merkezimize, il başkanlığımıza veya ilçe başkanlıklarımıza alındı belgesi karşılığında, bizzat yapılacaktır" ifadelerini kullandı

"İnternetten başvuru yapılabilir"

Başvuruların internet ortamında da yapılabileceğini kaydeden Ercik, "Başvurular, il, ilçe başkanlıklarımızdan alınacak basılı formların veya partimizin aksecim.akparti.org.tr internet adresinde yer alan formların bilgisayar ortamında veya el yazısı ile doldurularak, başvuru için istenen belgeler de eksiksiz olarak eklenmek suretiyle bizzat yapılacaktır. Başvuru yapacak olan aday adaylarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.