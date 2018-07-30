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30 Temmuz 2018 11:59

Erdem: "Mersin her anlamda büyüyor"

Mersin Girişimci İşadamları Derneği (MEGİAD) Yönetim Kurulu üyesi Başar Erdem, kentin gelişiminde sanayi alanlarının çoğalmasının ve lojistik üstünlüğünün büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Kent olarak bunu iyi değerlendirmeliyiz" dedi.

Erdem:

30 Temmuz 2018 11:59


Sanayi sektörüyle ilgili açıklama yapan Erdem, kentin her anlamda gelişim gösterdiğinin altını çizerek, "Türkiye genelinde kurulan yabancı sermayeli şirket sıralamasında Mersin 2. sırayı yakaladı. Bunda kentin sanayi alanlarının ve lojistik üstünlüğünün büyük önemi var. 2017 Ocak-Mayıs döneminde Türkiye sıralamasında 6. olan Mersin’in, 2018 Ocak-Mayıs döneminde 2. sıraya yükselmesi kentimiz adına önemli. Bu yabancı yatırımcının Mersin’e duyduğu güvenin açık bir göstergesidir. 2018’de yabancı yatırımcıda yüzde 36’lık bir büyüme yakalayan Mersin ekonomisi geleceğe güven veriyor" diye konuştu.


Mersin Limanı başta olmak üzere kentin lojistik anlamda çevre illere göre çok daha üstün olduğunu vurgulayan Erdem, "Mersin’in yeni sanayi alanları kazanması, bu anlamda yeni organize sanayi bölgelerinin çalışmalarının devam etmesi yatırımların kente kazandırılması adına büyük önem taşıyor. Yeni sanayi alanları yeni yatırımların kentimize kazandırılması anlamına geliyor. Yatırımcının Mersin’i tercih etmesindeki en önemli etkenlerden birisi de lojistik üstünlüğümüz. Başta Mersin Limanı olmak üzere kentimizin çevre illere göre lojistik bir üstünlüğü bulunmakta. Kent olarak bunu iyi değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.




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