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07 Temmuz 2018 09:39

Erdemli asfalt çalışmaları devam ediyor

Erdemli Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşları tozdan ve çamurdan kurtarmak için gerçekleştirdiği asfaltlama çalışmalarına Arpaçbahşiş Mahallesinde devam ediyor.

Erdemli asfalt çalışmaları devam ediyor

07 Temmuz 2018 09:39


Erdemli Belediyesi, ilçedeki asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Arpaçbahşiş Mahallesinin sıcak asfalt çalışmasını gerçekleştiriyor.


Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Ekiplerimiz ilçenin her tarafına yetişmeye çalışıyor, hizmet alanımız çok büyük ama biz büyük bir azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.


Tollu, bütün eksikliklerin tespit edilmiş durumda olduğunu ve çok yakında hepsini çözüme kavuşturacaklarını söyledi. Bu konuda vatandaşlardan sabırlı olmalarını beklediklerini dile getiren Tollu "Söz verdiğimiz üzere görev süresi içerisinde Erdemli sınırları içerisinde asfaltlanmamış yol bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın bunda zerre kadar şüphesi olmasın. İhtiyaç olan her yere asfalt hizmetini götüreceğiz.Vatandaşlarımızdan sabırlı olmalarını istirham ediyoruz. Şu anda Arpaçbahşiş sahil yollarımızı sıcak asfaltla donatıyoruz. En kısa zamanda bu yollarımızı bitirip vatandaşlarımızı tozdan, topraktan kurtarıp rahat bir tatil geçirmelerini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.




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