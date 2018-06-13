Erdemli bayrama hazır

Ramazan Bayramı nedeniyle tatil ve turizm bölgesi olan Erdemli’de bayram öncesi yaptıkları hazırlık çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Tollu, ilçenin deniz, tarih ve dağ turizmi bakımından oldukça zengin bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Tollu, "Hem tatilcilerimize hem de yerleşik nüfusumuza bayram tatilini en güzel şekilde geçirtmek için tüm hazırlıkları yapmış ve muhtemel olumsuzluklara karşı tüm tedbirleri almış bulunmaktayız” dedi.

Erdemli’de Ramazan Bayramı ile birlikte sadece bayram tatiline değil, yaz mevsimi tatil sezonuna da girileceğine işaret eden Tollu, yerleşik nüfusu 150 bin civarında olan Erdemli’de yaz sezonunda hareketli nüfusun ortalama 600 bin olduğunu belirterek, bu nüfus artışının ihtiyaç ve hizmetlerde de büyük yoğunluk yaşanmasına neden olduğunu söyledi.

Erdemli’nin ilçe merkezi olarak 43 kilometre uzunlukta en uzun deniz sahiline sahip olan bir ilçe olduğuna dikkat çeken Tollu, "Erdemli, yaz döneminde dağ, deniz ve tarih turizmini aynı anda yaşayan ender yerleşim yerlerinden birisidir. Yaz mevsiminde yurt içinden olduğu gibi yurtdışından da turist göçü alıyoruz. Bu Mersin için olduğu kadar ülkemiz için de ciddi bir potansiyeldir. Belediye olarak bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek ve ülke ekonomisini kalkındırmak için yaz sezonunu yoğun bir hizmet temposuyla geçiriyoruz. Yaz dönemindeki böylesine ciddi bir nüfus artışına rağmen merkezi bütçeden hizmetleri daha sağlıklı gerçekleştirebilmek için herhangi bir artı kaynak sağlanmıyor. Ama buna rağmen öz kaynaklarımızla en güzel hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda yaz tatiline girilmesi nedeniyle tüm birimlerimiz ciddi ve yoğun bir tempoyla çalışmalara başlamış, yaz sezonunu en güzel şekilde geçirmek için bütün tedbirlerimizi almış bulunmaktayız" diye konuştu.