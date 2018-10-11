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Erdemli Belediyesi 2 bin 200 rakımda yol çalışmalarını sürdürüyor

Erdemli Belediyesi, 2 bin 200 metre yükseklikte olan Karakeşli Mahallesi’nin yol sorununu gerçekleştirdiği stabilize yol çalışmalarıyla çözüme kavuşturuyor.

Erdemli Belediyesi, 2 bin 200 metre yükseklikte olan Karakeşli Mahallesi'nin yol sorununu gerçekleştirdiği stabilize yol çalışmalarıyla çözüme kavuşturuyor.


Erdemli Belediyesi ilçenin her yerinde eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Karakeşli Yüğlük yaylasında Erdemli Belediyesi Fen İşleri ekipleri 2 bin 200 rakımda stabilize yol çalışmasına devam ediyor. Büyükşehir Yasası sonrası 71 mahalleye hizmet götürmeye başladıklarını hatırlatan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, hizmet verdikleri yerleşim birimlerinin her sokağını adım adım arşınlayarak, 'asfaltsız mahalle kalmayacak' sözünü yerine getirmek için canla başla çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

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