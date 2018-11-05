Erdemli Belediyesi 33 projenin toplu açılışını gerçekleştirdi

Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda, 'Cumhuriyet Işığında Belediye Hizmetlerimiz' adıyla gerçekleştirilen açılış töreninde, şarkıcı Emre Aydın ve Halk Ozanı Osman Öztunç binlerce vatandaşı coşturdu.

10 yıllık görev süresi boyunca halkın daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli şartlarda yaşaması için çalıştıklarını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Göreve geldiğimiz 2009 yılından bu yana ve son iki yılda birçok projeyi hayata geçirdik. Erdemli'de Mersin'in en güzel çocuk parkları var. Sosyal alanlar, spor tesisleri, tenis sahaları inşa ettik, Erdemli stadyumunu yeniledik. Genç, dinamik ve sağlıklı nesiller için spora sınırsız destek verdik. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Köylü milletin efendisidir' sözünü şiar edindik, yeni düzenleme ile mahalle olan eski köylerimize yol yaptık, köylümüzü baş tacı yaptık. Artık, kentte ne varsa köyde de o var. Yorucu ve stresli hayatın oluşturduğu sorunlara ortak olduk, sosyal belediyecilik anlayışıyla uzman psikologlarımızı emrinize sunduk. Türkiye'nin en güzel sahil bantlarından birisini sizlerin hizmetine sunduk. 3,5 km sahil bandı, sosyal ve kültürel tesislerle, her yaştan insanımızın huzur içerisinde zaman geçireceği, müstesna ve mükemmel alanlar oluşturduk" dedi.

"Erdemli'ye yakışan devasa eserler kazandırdık"

Erdemli'ye yakışan devasa eserler kazandırdıklarını ve bu eserlerin kalıcı olduğunu kaydeden Tollu,"30 bin metre kare alan üzerine kurduğumuz atık su arıtma tesisi ile ilçemizi bir ayıptan kurtardık. 80 bin metre altyapı hizmeti ile ilçemizi yarınlara hazırladık. Kültürlü insanlara kültür merkezi yakışır dedik ve yakıştırdık. Yol medeniyettir ilkesini önemsedik, bin 200 km asfalt, 180 bin metre parke yol ve kaldırım yaptık. Büyüyen ve gelişen Erdemli'ye yakışır dedik, 170 bin metre yeni yol açarak Erdemli'ye değer kattık. Engelli vatandaşlarımızın önünden engelleri kaldırdık. İhtiyaç sahibi ailelere yardımlar yaptık" şeklinde konuştu.

Törene katılan ve Tollu'dan sonra açıklamalarda bulunan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak, 35 gündür sahalarda olduğunu belirterek, vatandaşlarla buluşmaya onların dertlerini dinlemeye ve bir arada olmaya devam edeceklerini söyledi. Tuna, sırça köşklerde belediye başkanlığı yapmadıklarını kaydederek, belediyecilik anlamında da en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını bunu da 14,5 yılda Toroslar'da başardıklarına inandığını söyledi. Asla mazeret üreten bir anlayış içerisinde olmadıklarının altını çizen Tuna, "Birlikte başarıp hep birlikte Mersin'i bir dünya kenti yapacağız" ifadelerini kullandı.