Erdemli Belediyesi, Arpaçbahşiş Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürüyor

Erdemli Belediyesi başta büyükşehir yasasıyla kendilerine bağlanan yeni mahalleler ve bugüne kadar hiç parkı olmayan yerleşim birimlerine park ve spor aletleri kuruyor. Arpaçbahşiş Mahallesi Zeytinlik mevkinde yapılan parkla vatandaşları ilk defa bu hizmetle buluşturmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Tollu, gittikleri mahallelerde yapılan hizmetleri görmenin kendileri için büyük bir onur ve gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Tollu, "Yaptığımız parkları sadece insanların günlük dinlenme ihtiyaçlarını karşılamaları için değil, yeri geldiğinde kır düğünlerinin, toplantıların, nişanların yapılabileceği bir konumda inşa etmeye çalışıyoruz. Bu parklarda insanlarımız hem hoşça vakit geçirecek, hem de çoluk çocuklarını güvenli bir şekilde oyun oynatma imkanına sahip olacaklar. Erdemli sınırları içerisinde Erdemli Belediyesi’nin hizmetlerinin gitmediği hiçbir yer kalmadı. Köylerimizin tamamında çocuk oyun grupları ve spor aletlerimizi görebilirsiniz. Arpaçbahşiş Mahallesi’de çocuk oyun grupları ve yeni parklarına kavuşmaya devam ediyor. Hizmette sınır tanımıyoruz, birçok mahallemizde artık ikinci üçüncü oyun gruplarını kuruyoruz" dedi.

Tollu, mahalle sakinlerinin istediği zaman Erdemli Belediyesi tarafından yapılan alanlardan yararlanabileceğini belirtti.

Arpaçbahşiş Zeytinlik Mahallesi’nde sepme asfalt ve çocuk oyun grubu yapılmasının ardından hak ettikleri hizmetleri almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile detiren Osman Zorluel adlı vatandaş ise, "Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’nun hizmetlerinden son derece memnunuz. Mahalle halkı yapılan hizmetleri takdirle karşılıyor. Yollarımız asfaltlanıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz başarılarının devamını dilerken, desteğimizi tam olduğunu bilmesini isteriz" diye konuştu.