Erdemli Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor

Erdemli Belediyesi'ne bağlı ekipler, Veyselli Mahallesi'nin asfalt sorununu gerçekleştirdikleri çalışmalar ile çözüme kavuşturuyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Veyselli'de geniş kapsamlı bir çalışma başlattıklarını belirterek, sathi asfalt çalışmalarının yapıldığını ve bu çalışmalarla mahallenin yol sorununun çözüldüğünü söyledi.

Veyselli Mahallesi'nde yolların asfaltlandığını, böylece vatandaşların tozlu, topraklı, yollardan kurtulduğunu kaydeden Tollu, "Belediye olarak Veyselli Mahallesi'nin ihtiyaçlarını tespit ederek hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz. Diğer hizmetlerin de zamanında ve kaliteli yapılabilmesi için yolların kullanılabilir olması çok önemli. Asfaltlama çalışmamız bittiğinde de asfaltın girmediği yollara da parke taşı çalışmalarımız devam edecektir. Erdemli sınırları içerisinde ihtiyaç olan her yere asfalt ve parke hizmetini götürmeye devam ediyoruz. Erdemli'nin yayla mahallelerinde asfaltlanmamış yol ve sokak bırakmama hedefinde adım adım ilerliyoruz" dedi.