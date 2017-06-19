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19 Haziran 2017 13:48

Erdemli Belediyesi, Avgadı Yaylasına tenis kortu yapıyor

Mersin’in Erdemli Belediyesi, ilçenin en eski yerleşim yerlerinden birisi olan ve Avgadı Yaylası olarak bilinen Aydınlar Mahallesine tenis kortu yapıyor.

Erdemli Belediyesi, Avgadı Yaylasına tenis kortu yapıyor

19 Haziran 2017 13:48


Erdemli Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri Kösereli Mahallesinde meydan çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da Aydınlar Mahallesine yapılacak olan tenis kortu için alan belirleme çalışmaları yapıyor.


Çalışmalara ilişkin bilgi veren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediye ekiplerinin Kösereli Mahallesinde meydan yapımına başladıklarını bildirdi. Kösereli Mahallesinin de artık bir meydana sahip olacağını belirten Başkan Tollu, “Çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. Bu proje tamamlandıktan sonra Kösereli sakinleri çocuk oyun grubu, fitness aletleri, basketbol sahası, kamelya ve oturma gruplarının yer aldığı bir meydana sahip olacak. Kaliteli ve nitelikli hizmeti vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda Avgadı Mahallemizde de tenis kortu için yer belirleme çalışmaları yapıyoruz. Belediye olarak sporun gelişmesi adına üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapıyoruz. Vatandaşlarımız için hizmet etmekten büyük haz alıyoruz. Yapılan tüm hizmetler Erdemli’nin gelişmesi için yapılıyor” dedi.


Yapılan bu projenin hayata geçmesinin yayla turizmi açısından önemli bir yere sahip olan Avgadı için çok önemli olduğuna dikkat çeken Tollu, “Tenis sporu zenginlerin yaptığı bir spor olarak bilinir. Biz bunu kırdık. Erdemli merkezde yaptığımız tenis kortlarımızda çocuklarımıza ücretsiz kurslar veriyoruz. Herkes tenis oynayabiliyor. ‘Neden yaylalarımızda da tenis olmasın’ dedik ve bu anlamda Avgadı’da yaşayan vatandaşlarımız için buraya tenis kortu yapmaya karar verdik” ifadelerini kullandı.




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