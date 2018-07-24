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24 Temmuz 2018 14:23

Erdemli Belediyesi çalışanları sağlık kontrolünden geçti

Erdemli Belediyesi personelleri, uzmanlar tarafından çeşitli testler yapılarak detaylı sağlık taramasından geçirildi.

Erdemli Belediyesi çalışanları sağlık kontrolünden geçti

24 Temmuz 2018 14:23


İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu gereğince belediye personelleri uzmanlar tarafından çeşitli tetkiklere tabi tutularak sağlık taramasından geçirildi. Belediye doktorları tarafından gerçekleştirilen test uygulamaları ile çalışanların sağlık durumu incelendi. Belediye yetkililerinden yapılan açıklamada, uzmanlar tarafından sağlık taramasından geçirilen işçilerin tam kan sayımı, Solunum Fonksiyon Testi, İşitme Testi ve Akciğer Grafisi testlerine tabi tutuldukları bilgisine yer verildi.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, çalışanlarının sağlıklarını düşündüklerini belirterek, periyodik olarak sağlık taramasından geçirildiklerini kaydetti. Tollu, "Çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işlerde personelin sırayla 1, 3 ve 5 yıllık periyotlarla olmak üzere akciğer filmi, hemogram, solunum fonksiyonları, işitme testi, şoför ve operatörler için göz testi ve kontrol muayenesi olmak üzere sağlık tetkikleri yapılmaktadır. Muayene form ve raporları netlik kazandıktan sonra çalışanların özlük dosyalarında saklanılmasının yanında dijital ortamda da saklanarak kayıt altına alınmaktadır" dedi.




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