Erdemli Belediyesi, eğitim kurumlarını yeniliyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye, eğitim kurumlarının boya, badana ve çevre düzenlenme çalışmalarını sürdürüyor.

2014 yılında yürürlüğe giren büyükşehir yasası ile Erdemli Belediyesi'nin hizmet alanına eklenen Kargıpınarı beldesindeki ihtiyacı olan tüm okullarda çalışmalar devam ediyor. Asfalt-yoldan parkeye, boya badana işlerinden çevre düzenleme ve park hizmetine kadar okulların her talebine karşılık veren Erdemli Belediyesi ekipleri, son olarak Kargıpınarı Anadolu Lisesi'nin tadilat işlemlerinin tamamladı. Öğrencilerin kaliteli ve huzurlu bir eğitim görebilmeleri adına her türlü hizmeti yapmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli tarihinde okullara yönelik en çok hizmetin kendi dönemlerinde verildiğini ifade etti. Yapılan hizmetlerin belediyenin eğitim öğretime verdiği önemin büyüklüğünü ortaya çıkardığını söyleyen Tollu, eğitimin kaliteli olmasının kaliteli hizmetle doğru orantılı olduğunu, boya badana dışında hizmet ihtiyacı bulunan okul yollarını asfalt ve parke yollara kavuşturduklarını, aynı şekilde okul bahçelerini de parke taşlarla ördüklerini dile getirdi. Öğrencilerin kaliteli ve huzurlu bir eğitim görebilmeleri adına her türlü hizmeti yerine getirmeye devam edeceklerini vurgulayan Tollu, "Ekiplerimiz yeni eğitim yılı başlamadan taleplerini ileten okullarımızda bir çalışma programı belirledi ve bu kapsamda bu hafta Kargıpınarı Anadolu lisesinde boya-badana tadilat işlerini gerçekleştiriyor. Bu okulumuzda çevre düzenlemesi çalışmalarımız devam etmektedir. Öte yandan birçok mahallede de okullarımızın ihtiyaçlarını tespit ettik. En kısa zamanda o okullarımızın da ihtiyaçlarını gidereceğiz. Bundan sonrası için de bu hizmetlerimiz devam edecek” dedi.