Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 16:37

Erdemli Belediyesi Etüt Merkezi, ilk mezunlarını verdi

Erdemli Belediyesi’nin eğitime destek projesi kapsamında, bu yıl açtığı lise ve üniversiteye hazırlık etüt merkezinde eğitim gören 530 öğrenci, düzenlenen törenle mezun oldu.

Erdemli Belediyesi Etüt Merkezi, ilk mezunlarını verdi

15 Mayıs 2018 16:37


Erdemli Belediyesi Kongre Merkezinde düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediye etüt merkezinin diğer dershanelere kıyasla hizmet ve eğitim kalitesi bakımından daha iyi durumda olduğunu söyledi. Öğrencilere kaliteli eğitim verdiklerini ve öğrencileri yüzde yüz başarı ile üniversitelere yerleştirmek istediklerini belirten Tollu, "Bugün eğitim hizmeti verdiğimiz gençler, yarınlarda Erdemliye ve tüm ülkemize hizmet verecekler. Bizim ve ailelerinin çektiği emekler, boşa çıkmamalı. Biz tüm hizmetlerimizde olduğu gibi, eğitimde de iddialıyız. Biz hizmetlerimizle şehrimizi imar ediyoruz ama, gençlerimizi de ihmal etmiyoruz" dedi.


Konuşmaların ardından etüt merkezinin ilk mezunları, hatıra fotoğrafı çektirip, topluca mezuniyet pastasını kesti. Törende sanatçı İrfan Uçar da öğrencileri şarkılarıyla eğlendirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç