Erdemli Belediyesi Etüt Merkezi, ilk mezunlarını verdi

Erdemli Belediyesi Kongre Merkezinde düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediye etüt merkezinin diğer dershanelere kıyasla hizmet ve eğitim kalitesi bakımından daha iyi durumda olduğunu söyledi. Öğrencilere kaliteli eğitim verdiklerini ve öğrencileri yüzde yüz başarı ile üniversitelere yerleştirmek istediklerini belirten Tollu, "Bugün eğitim hizmeti verdiğimiz gençler, yarınlarda Erdemliye ve tüm ülkemize hizmet verecekler. Bizim ve ailelerinin çektiği emekler, boşa çıkmamalı. Biz tüm hizmetlerimizde olduğu gibi, eğitimde de iddialıyız. Biz hizmetlerimizle şehrimizi imar ediyoruz ama, gençlerimizi de ihmal etmiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından etüt merkezinin ilk mezunları, hatıra fotoğrafı çektirip, topluca mezuniyet pastasını kesti. Törende sanatçı İrfan Uçar da öğrencileri şarkılarıyla eğlendirdi.