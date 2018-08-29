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29 Ağustos 2018 15:27

Erdemli Belediyesi Etüt Merkezi’nden önemli başarı

Erdemli Belediyesi tarafından iki ayrı bölüm halinde faaliyete geçirilen ve hem üniversiteye hazırlık hemde liselere giriş sınavlarına hazırlık eğitimi veren etüt merkezi, ilk yılında liselere giriş sınavlarında nitelikli okullara birçok öğrenci gönderme başarısı elde etti.

Erdemli Belediyesi Etüt Merkezi’nden önemli başarı

29 Ağustos 2018 15:27


Erdemli belediyesinin milli eğitim bakanlığı ile yaptığı protokol kapsamında açtığı üniversite ve lise hazırlık kurslarında eğitim gören öğrenciler, üstün başarılara imza atıyor. Etüt merkezinde eğitim gören ve lise giriş sınavına katılanlardan 150 öğrenci Türkiye genelinde yüzde 10’luk dilime girerek büyük bir başarı elde ederken, bu öğrencilerden 102 tanesi nitelikli okullara yerleşti.



"Başarıların artması için hiç bir fedakarlıktan kaçınmıyoruz"


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Etüt merkezinde elde edilen başarının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu, öğrenciler içinse hayati önem taşıdığını belirterek, bu başarının devamı ve daha da yükselmesi için hiç bir fedakarlıktan kaçınmadıklarını söyledi. Eğitim sezonu boyunca haftalık 12-14 saat aralığında konu anlatım ve soru çözüm derslerinin verildiğini, belirli aralıklarla da konu ve çözüm tekrarı yapıldığını açıklayan başkan Tollu, "Öğrencilerimizin konu eksikleri ve genel durum tespiti için 40 civarında Türkiye geneli deneme sınavı yapılmıştır. Bu sınavların sonucuna göre teşvik için ara dönemde başarılı öğrencilerimize tablet,bilgisayar, laptop gibi ödüller verdik. Öğrencilerimizin kursa gelemediği zamanlarda kayba uğramamaları ve evde tekrar yapabilmeleri için interaktif eğitim kartları hediye edilmiştir"dedi.




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