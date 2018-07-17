Erdemli Belediyesi köylerin sorunlarını çözüyor

Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallede yaptığı çalışmalarla vatandaşların yüzünü güldürüyor. Özellikle yollardaki toz ve çamurdan rahatsız olan vatandaşlar için belediye ekipleri yolları parke taşlarıyla donatıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 9 yılda yaklaşık 160 bin metre parke hizmeti gerçekleştirdiklerini söyledi. Çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyleyen Tollu, "Herkese eşit hizmet götüreceğiz" dedi.

Köylerine yapılan hizmetlerin büyük hizmetler olduğunu kaydeden muhtarlar ise, köylerinde daha önce görmedikleri hizmeti şimdi Erdemli Belediyesi sayesinde gördüklerini belirterek, "Sorunlarımıza çözüm olacak hizmetler alıyoruz" ifadelerini kullandılar.