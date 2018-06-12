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12 Haziran 2018 14:02

Erdemli Belediyesi Kurs Merkezi’nde sınav heyecanı

Erdemli Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kurs merkezi, 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerindeki üniversiteye giriş sınavları nedeniyle çalışmalarını hızlandırdı.

Erdemli Belediyesi Kurs Merkezi’nde sınav heyecanı

12 Haziran 2018 14:02


Erdemli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 2017- 2018 eğitim öğretim yılında faaliyetlerine başlayan ve LGS ile YKS-TYT kollarında ayrı olarak faaliyet gösteren kurs merkezlerinden üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, kalan kısa süre dolayısıyla 10 günlük seminer programına alındı. Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen seminerler, hem öğrencilerin sınav kaygısını yenmeye yönelik hem de çıkabilecek soruların ve konu dağılımlarının tespitine yönelik peş peşe oturumlar halinde sürdürülüyor. 5 Haziran tarihinde başlayan ve 3 günlük periyotlar halinde sürdürülen seminerlere 560 öğrencinin katıldığı tespit edildi.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediye bünyesinde yer alan kurs merkezlerinde verilen eğitimler çerçevesinde tüm ihtiyaçlara cevap vermeye çalıştıklarını belirterek, "Gençlerimiz geleceğimizin mimarıdır. Onların hayata hazırlanmaları konusunda gereken tüm yatırımları yapmak bizlerin görevidir. Zira memleketimiz onlara emanetimiz olacaktır. Bu sebeple eğitimden kültüre, mimariden ilme, spordan her türlü sosyal aktiviteye kadar onların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Bu eğitimleri gerçekleştirirken öncelikle çocuklarını koşulsuz şartsız bize güvenip emanet eden ailelerimize, daha sonrasında da eğitim kurumlarımızda her türlü fedakârlıklarla çocuklarımızın eğitimleri ile ilgilenen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.




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