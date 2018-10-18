Erdemli Belediyesi merkeze uzak mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor

Mersin'in Erdemli ilçe Belediyesi, merkeze uzak mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Erdemli Belediyesi ekipleri son olarak Küstülü Mahallesi'nde asfalt ve parke taşı döşeme çalışmasını yaptı. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun hizmetlerinin memnun olduklarını belirten mahalle muhtarı Adnan Kökten, 4,5 yıldır muhtarlık yaptığını, Küstülü'nün tarihinde görmediği hizmetleri bu dönemde gördüğünü söyledi. 1873 yılında köy olan Küstülü'nün anayol dışında asfalt hizmetinin olmadığına dikkat çeken Kökten, "Şimdi köyümüzde asfaltsız yer bırakılmadı. Erdemli genelinde olduğu gibi tarihinde bir ilk hizmetlere tanıklık ettik. Her daim köylünün çiftçinin yanında güler yüzlü ve dostane yaklaşımıyla örnek bir belediye başkanı profili çizdi. Bizlere önderlik ve liderlik yaptı. Şimdiye kadarki yerel yönetimler içerisinde en çalışkanı olan Belediye Başkanımız Mükerrem Tollu'ya mahallemize olan hizmetlerinden dolayı sonsuz teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz" şeklinde konuştu.