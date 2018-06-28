Erdemli Belediyesi, öğrencileri YKS’ya hazırladı

Erdemli Belediyesi, YKS’ya hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs verdi. 2017 yılının Eylül ayından itibaren Erdemli Belediyesi Kurs Merkezinde eğitim gören öğrenciler, sınava sayılı günler kala son bir tekrar yaptı. Bu kapsamda öğrencilere, uzman öğretmenler eşliğinde üçer günlük periyotlar halinde Coğrafya, Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih dersleri verildi. Ayıca, sınavda çıkabilecek soru tiplerine, müfredatın önemli noktalarına ve öğrencilerin talep ettikleri konulara değinildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gençlerin bu ülkenin geleceği olduğunu söyleyerek, "Onların her zaman her konuda yanlarındayız. Kurslarımız bu sene olduğu gibi seneye de devam edecek. Haftasonu sınava girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.