Erdemli Belediyesi okulların bakımını gerçekleştirdi

Erdemli belediyesi ilçe genelinde eğitim kurumlarına verdiği destek çalışmalarını büyük bir hızla devam ettiriyor. Bu kapsamda belediye görevlileri, Esenpınar mahallesinde de ilköğretim okulunun boya badana bakım ve onarımını gerçekleştirirken, bahçe düzenlemesi, spor sahaları, çevre çit tel örgüsü, pencerelerin yenilenmesi şeklinde çalışmalar yaptı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu kapsamda tüm hizmetlerin yanı sıra yaz sezonunda tatil nedeniyle okulların ihtiyaçlarını da karşılamakta olduklarını belirtti. Tollu, "Eğitim, toplum ve ülke olarak bizim geleceğimizdir. Bunun için eğitime, çalışmalarımız içinde ayrı bir önem veriyoruz. Eğitime Destek Projemiz kapsamında şimdi de Esenpınar mahallemizdeki okulumuzun okul sezonu öncesinde eksiklerini gidermek, sezon öncesi yapacağımız çalışmalarla sezona daha güzel girilen diğer bakım onarım çalışmalarını amaçlıyoruz. Bunun için öncelikle okulumuzun boya badana ve diğer bakım onarım çalışmalarını yapıyoruz. Esenpınar ilkokul ve orta okulumuzun futbol ve basketbol sahası, Atatürk büstü, çeşme ve genel tadilatını yaptık. Ayrıca okul önüne beton dökülerek, parke döşemesi ve bordür örme çalışmaları yaptık. Futbol sahasının zeminine çim atıldı ve etrafına tel örgü yapıldı. Basketbol sahası zeminini betonladık ve etrafına tel örgü yapıldı. Yine belediyemizce yemekhane içinin tadilatı yapılmış, boyanmış ve pencereleri takılmıştır" dedi.