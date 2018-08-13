Erdemli Belediyesi okulların eksiklerini tamamlıyor

Okullara yönelik süren hizmetlerle ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, eğitim hizmetine sınırsız destek verdiklerinin altını çizerek, belediyeye müracaat eden hiçbir eğitim kurumunun geri çevrilmediğini, her türlü talebe cevap verdiklerini kaydetti. Son olarak Kargıpınarı Anaokuluna boya-badana hizmeti verildiği aktaran Tollu, eğitimin kaliteli olmasının kaliteli hizmetle doğru orantılı olduğunu söyledi.

"Yeni eğitim-öğretim yılına kadar tamamlanacak"

Boya badana dışında hizmet ihtiyacı bulunan okul yollarını asfalt ve parke yollara kavuşturduklarını, aynı şekilde okul bahçelerini de parke taşlarla ördüklerini belirten Tollu, öğrencilerin kaliteli ve huzurlu bir eğitim görebilmeleri adına her türlü hizmeti yerine getirmeye devam edeceklerini ifade etti. Tollu, "Ekiplerimiz yeni eğitim yılı başlamadan taleplerini ileten okullarımızda bir çalışma programı belirledi ve bu kapsamda bu hafta Kargıpınarı Anaokulu’nda boya-badana tadilat işlerini gerçekleştiriyor. Bu okulumuzda çevre düzenlemesi çalışmalarımız devam etmektedir. Öte yandan birçok mahallede de okullarımızın ihtiyaçlarını tespit ettik. En kısa zamanda o okullarımızın da ihtiyaçlarını gidereceğiz. Bundan sonrası için de bu hizmetlerimiz devam edecek" dedi.

Kargıpınarı Anaokulu Müdürü Sedat Göksuakar ise, "Okulumuzun boyanması ve çevre düzenlemesi için talepte bulunduk. Bizleri kırmadı ve talebimize anında yanıt vererek gerekli birimleri okulumuza seferber etti. Okulumuz boyanıyor ve çevre düzenlemesi yapılıyor" ifadelerini kullandı.