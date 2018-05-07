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07 Mayıs 2018 17:15

Erdemli Belediyesi, okulların parke ve kilit taşlarını yeniledi

Erdemli Belediyesi, eğitime destek çalışmaları kapsamında başlattığı okul ve okul bahçelerini düzenleme faaliyetlerine, parke kilit taş çalışmaları ile devam ediyor.

Erdemli Belediyesi, okulların parke ve kilit taşlarını yeniledi

07 Mayıs 2018 17:15


Erdemli Belediyesi, eğitime destek projesi kapsamında okulların boya, badana, bahçe düzenleme ve spor alanları çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda okullardan gelen talepler üzerine gerekli çalışmaları gerçekleştiren belediye ekipleri, öğrencilerin daha verimli ortamlarda ders görmesini amaçlıyor.


Konuyla ilgili açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamaya öncelik tanıdıklarını belirtti. Eğitim her şeyden önemli olduğunu kaydeden Tollu, "Mahalle ayrımı yapmadan halka ve eğitim kurumlarına tüm hizmetlerimizi eşit bir şekilde sunuyoruz. Okullarımızın gerek yaz tatillerinde boya bakım ve onarım çalışmalarını yaparak, gerekse diğer zamanlarda bahçe düzenlemelerini yaparak eğitime katkı veriyoruz. Sürdürdüğümüz çalışmalardan biriside Erdemli Anadolu Lisesi, Koca Hasanlı Anadolu Lisesi ve Tömük Sinan Suverir Anadolu İmam Hatip Ortaokulu tarafından talep edilen bahçelerine parke kilit taşı çalışmalarını tamamladık. Böylece öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tozlu ortamdan kurtuldular. Herşey geleceğimizi teslim edeceğimiz öğrencilerimiz içindir" dedi.




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