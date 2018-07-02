Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2018 12:14

Erdemli Belediyesi personellerine ilk yardım eğitimi

Erdemli Belediyesi personellerine, olası iş kazalarında 112 acil yardım birimleri olay yerine gelene kadar ilk müdahale yapılabilmesi için ilk yardım eğitimi verildi.

Erdemli Belediyesi personellerine ilk yardım eğitimi

02 Temmuz 2018 12:14


İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Akdeniz İlk Yardım Eğitim Merkezinden gelen ilk yardım uzmanları tarafından Erdemli Belediyesi personellerine ilk yardım eğitimi verildi. 4 gün süren kurs sonunda personeller, hem teorik sınavı hem de pratik sınavı başarı ile tamamlayarak, sertifikalarını aldı.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince, belediyeye 1 iş yeri hekimi ve 2 iş güvenliği uzmanı istihdam ettiklerini söyleyerek, sağlıklı ve güvenli hizmetin sağlıklı ve eğitimli bireylerle yapılabileceğini söyledi. Belediye çalışanlarının sağlıklı ve güvenli bir şekilde hizmet verebilmelerinin önce kendilerinin kontrolünde sonra da belediyede olduğunu belirten Tollu, hem eğitimlerin hem de sağlık kontrollerinin periyodik olarak aksatılmadan yapıldığını kaydetti.


Eksiksiz hizmetin ancak sağlıkla mümkün olacağını ifade eden Tollu, “ Vatandaşa devamlı ve eksiksiz hizmet götürebilmek, sağlıklı çalışan ve kaliteli araç gereçlerle mümkündür. Onların iş güvenliği ve sağlığı hizmet yapan bir kurum olarak bizim zaten görevimizdir. Ancak işveren olarak da onlara karşı yükümlülüklerimizin bilincindeyiz. Bu bilinçle hareket ederek hiçbir çalışanımızın burnunun dahi kanamaması için önlemlerimizi alıyoruz ve ne gerekiyorsa yapıyoruz. İnsan sağlığı her şeyin önündedir. Çalışanlarımız eğitimli ve sağlıklı olursa hizmetlerimiz de sağlıklı ve güvenli olur" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç