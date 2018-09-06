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06 Eylül 2018 12:29

Erdemli Belediyesi Pınarbaşı Mahallesi’nin asfalt sorununu çözdü

Erdemli Belediyesi’ne bağlı ekipler, Pınarbaşı Mahallesi’ne 7 kilometrelik sathi asfalt dökerek, mahallelinin asfalt sorununu ortadan kaldırdı.

Erdemli Belediyesi Pınarbaşı Mahallesi’nin asfalt sorununu çözdü

06 Eylül 2018 12:29


Erdemli Belediyesi asfalt hizmetine ara vermeden devam ediyor. Muhtarlarla ve vatandaşlarla sürekli koordinasyon içinde olan ve mahalledeki eksiklikleri tespit eden Erdemli Belediyesi, ihtiyaç duyulan hizmetleri hızlı ve kaliteli şekilde ilgili yerlere ulaştırıyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Pınarbaşı Mahallesi’ne 7 kilometrelik sathi asfalt döktüklerini, yapılan hizmetlerle birlikte Pınarbaşı’nı hak ettiği noktaya çıkardıklarını söyleyerek, ulaşım yol konusunda tüm sıkıntıları gidermeye devam edeceklerini kaydetti. Mahalle sakinleri ise yıllardır bakımsız kalan yolların asfaltlanmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.




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