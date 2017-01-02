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02 Ocak 2017 16:55

Erdemli Belediyesi, serasında 100 binin üzerinde çiçek ve fidan üretiyor

Erdemli Belediyesi, serasında 100 binin üzerinde çiçek ve fidan üretiyor

02 Ocak 2017 16:55

Mersin’in Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediye serasında 100 binin üzerinde çiçek ve fidan ürettiklerini belirterek, tüm ihtiyaçları buradan karşıladıklarını bildirdi.
Erdemli Belediyesi, ilçe sınırları dahilinde bulunan tüm park, yeşil alan ve orta refüjlerin ihtiyacı olan çiçek ve ağaç fidanlarını belediye serasında yetiştirmeye devam ediyor. Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Tollu, ilçenin yeşil alanlarının bitki ihtiyacını kendilerinin ürettikleri ifade ederek, “Erdemli Belediyesi dışa bağımlı olmadan kendi kendine yeten bir belediye olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bitki üretimi konusunda da dışarıya para harcamıyor, belediyemize ek bir külfet getirmiyoruz. Tüketen değil, üreten belediyecilik böyle olur, belediyecilik bizim işimiz” dedi.
Belediye olarak tüm parkların, yeşil alanların, orta refüjlerin ve kavşakların ihtiyacı olan çiçeklerin kendi seralarında dikime hazır vaziyette olduğunun altını çizen Tollu, “Seramızda görevli ziraat mühendisleri ve ziraat teknikerleri ile bu işi hem bilimsel hem de modern yöntemlerle yapıyoruz. Şu an çiçek seramızda onlarca çeşit bitkiden 100 bin adet üretim yapılıyor ve baharın girmesiyle birlikte ihtiyaç olan yerlere dikimi gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.



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