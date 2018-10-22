İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erdemli Belediyesi yol çalışmalarını Çeşmeli'de sürdürdü

Erdemli Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çeşmeli Mahallesi’nin yol açma, genişletme, parke ve sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Erdemli Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çeşmeli Mahallesi'nin yol açma, genişletme, parke ve sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.


Erdemli Belediyesi, ilçenin dört bir yanında olduğu gibi büyükşehir yasası sonrası hizmet alanına eklenen kırsal bölgelerde de çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalarla ilgili konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Bütün eksiklikler tespit edilmiş durumda ve çok yakında hepsini çözüme kavuşturacağız. Söz verdiğimiz üzere Erdemli sınırları içerisinde asfaltlanmamış yol bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın bunda zerre kadar şüphesi olmasın. İhtiyaç olan her yere asfalt hizmetini götürmeye devam edeceğiz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.