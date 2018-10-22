Erdemli Belediyesi yol çalışmalarını Çeşmeli'de sürdürdü

Erdemli Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çeşmeli Mahallesi'nin yol açma, genişletme, parke ve sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Erdemli Belediyesi, ilçenin dört bir yanında olduğu gibi büyükşehir yasası sonrası hizmet alanına eklenen kırsal bölgelerde de çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalarla ilgili konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Bütün eksiklikler tespit edilmiş durumda ve çok yakında hepsini çözüme kavuşturacağız. Söz verdiğimiz üzere Erdemli sınırları içerisinde asfaltlanmamış yol bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın bunda zerre kadar şüphesi olmasın. İhtiyaç olan her yere asfalt hizmetini götürmeye devam edeceğiz" dedi.