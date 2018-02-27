Belediyesi Konferans Salonundaki galaya, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, şehit aileleri ve yakınları ile gaziler katıldı.

Erdemli Belediyesi tarafından hazırlanan belgeselde, ilçedeki şehitlerin yaşamı ve şehit yakınlarıyla yapılan röportajlar yer aldı. Yoğun ilgi gören belgesel gösteriminde, oldukça duygusal anlar yaşandı. Belgesel film gösterimi esnasında duygulanan Başkan Tollu ve vatandaşlardan bazıları gözyaşlarına engel olamadı.

Programda konuşan Başkan Tollu, şehit ailelerine başsağlığı ve sabır dilerken gazilere de minnet ve şükranlarını sundu. Şehit ve gaziler sayesinde bugün bu ülkede özgür bir şekilde yaşadıklarının altını çizen Tollu, "Bizlere de onlara hizmetkar olmak düşüyor" dedi. Bu vatanın tapusunun şehit ve gazilere ait olduğunu söyleyen Başkan Tollu, bu memlekette huzur içerisinde yaşanıyorsa bunun şehit ve gazilerin fedakârlıkları sayesinde olduğunu ifade etti. "Çok şükür tarihi derinliklere baktığımızda başka hiçbir milletlere nasip olmayan şanla, şerefle, kahramanlıklarla dolu bir tarihimiz var" diyen Tollu, her zaman vatan için can veren şehit ve gazi ailelerinin yanında olacaklarını vurguladı.

Tollu, "İlçemizin yakın tarihine baktığımızda yüzlerce ifade edebileceğimiz şehitlerimiz, gazilerimiz ve onların değerli aileleri var. Şehitlerimiz ve gazilerimize yaraşır bir şekilde onlara layık olabilmek için gece gündüz çalışmanın gayreti içindeyiz. Bizi biz yapan değerleri, sıcak savaş ortamlarının bittiği, ekonomik savaşların başladığı bu yüzyılda bizde belediye olarak elimizden geldiği kadar Erdemli’yi kalkındırmak, geliştirmek adına bir gayret içindeyiz. Fakat bunu yaparken bizi biz yapan değerleri, bizi bir arada tutan değerleri muhakkak gün yüzüne çıkarmak zorundayız. Şehitlerimize layık olabilmek için, şehitlerimizin aziz hatıralarını gelecek kuşaklara aktarmak ve yaşatmak adına bir belgesel düzenledik. Onlara layık olduk diyemeyiz ama onlara yaraşır ve yakışır güzelliklerle sizleri buluşturmaya devam ediyoruz. Bize düşen ne varsa bundan sonra da yapmaya hazırız. Biz bunu bir insanlık görevi olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Oldukça duygusal anların yaşandığı programda Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve protokol üyeleri, şehit ve gazilerin anısına ailelerine şehit figürlerinden oluşan tablo hediye etti.