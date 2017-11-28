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28 Kasım 2017 11:49

Erdemli Belediyesi’nde kıdem tazminatları gecikmeden ödeniyor

Erdemli Belediyesi’nden emekli olan işçilere ikramiyelerinin gecikme yaşanmadan ödendiği açıklandı.

Erdemli Belediyesi’nde kıdem tazminatları gecikmeden ödeniyor

28 Kasım 2017 11:49


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, kendisinin de daha önce belediye çalışanı olması sebebiyle belediyenin mali yapısını çok iyi bildiğini ve bu sayede belediyenin ekonomisini düzlüğe çıkardıklarını kaydetti. Erdemli Belediyesi’nin şu an hiçbir işçiye borcunun olmadığının altını çizen Tollu, bir taraftan Erdemli’ye tarihinin en büyük hizmetlerini sunduklarını bir taraftan da belediye ekonomisini güçlendirdiklerini vurguladı.


Belediyenin son derece başarılı bir şekilde yönetildiğini ifade eden Tollu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi, "Biz kentimizde 8 yıla aşkın süredir, kentimizin yaşanabilir bir hale gelmesiyle alakalı, insanlarımızın yaşadığı sokakta, mahallede huzur içerisinde hayatlarını devam ettirmek adına çok değerli mesai arkadaşlarımız ile birlikte çok ciddi bir gayretin içerisindeyiz. Fakat bu gayreti gösteren, bu performansı sergileyen çalışma arkadaşlarımızın karşısında kayıtsız kalmamak gerekiyor. Şu anda belediyemizde çalışan arkadaşlarımıza Erdemli Belediyesi’nin beş kuruş borcu yoktur. Ayrıca emekliliği dolmuş ve emekli olan işçilerimiz var. Eskiden ben Erdemli Belediyesi’nde çalışan olduğum için o yapıyı çok iyi biliyorum. Emekli olan arkadaşlarımız, kıdem tazminatlarını en az bir senede zor alırlardı. Biz şuanda emekli olan arkadaşlarımıza kıdem tazminatlarını tek seferde veriyoruz. Çünkü 25 yıllık emek çok ciddi bir durum. Bu gayreti gösteren işçilerimize karşı vefa borcumuzu ödüyoruz ve ödemeye devam ediyoruz.”




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