Erdemli Belediyesi'nde parke ve yol çalışmaları sürüyor

Erdemli Belediyesi, Çiftepınar Mahallesi'nin yol ve parke ihtiyacını gerçekleştirdiği çalışmalarla gideriyor.

Erdemli Belediyesi ilçede ihtiyaç duyulan mahallelere yol ve parke taşı döşeyerek, mahallelinin sorunlarını gideriyor. Bu kapsamda Çiftepınar'da kapsamlı bir parke çalışması yürüten belediye ekipleri, tüm ara yol ve sokaklarda çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediye olarak hizmette sınır tanımadıklarını ancak tasarruftan da taviz vermediklerini söyleyerek, yakın zamanda çalışmaların tamamlanmasıyla Çiftepınar'ın güzel bir görünüme sahip olacağını kaydetti. Tollu, İhtiyar, genç, çoluk, çocuk demeden el ele vererek ve azimle çalışarak, mahallelerimizi de zirvelere taşıyacağız. Bize hizmet etmek, sizlere de bu hizmetlere sahip çıkmak düşer. Göreve başladığımızdan bu yana, üretimini ve döşeme işini kendi bünyemizde yaptığımız ve daha az maliyet sağladığımız parke yol işinde çok iddialı bir konumda bulunuyoruz. Yetişemediğimiz noktalarda hizmet satın alımı da yapıyoruz. Yapılan parke çalışmaları neticesinde Erdemli yolları ve kaldırımlarıyla çağdaş bir şehir görünümüne kavuşmaktadır" dedi.