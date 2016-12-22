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22 Aralık 2016 10:30

Erdemli Belediyesi’nden Arpaçbahşiş’e hizmet

Erdemli Belediyesi’nden Arpaçbahşiş’e hizmet

22 Aralık 2016 10:30

Mersin’in Erdemli İlçe Belediyesi, Büyükşehir Yasasıyla kendisine bağlanarak mahalleye dönüşen eski beldelere hizmetlere devam ediyor.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi’nde yolları sıcak asfalt ve parke yol-kaldırım ile donattıklarını söyledi. Kendilerinin en iyi hizmet eden belediye olarak tanımlandığını söyleyen Tollu, bunun en iyi şekilde gereğini yerine getirdiklerini ve getirmeye de devam edeceklerini vurguladı. Büyükşehir Yasası öncesinde Erdemli merkezinin sorunlarını büyük ölçüde çözdüklerini ifade eden Tollu, bugüne kadar hak ettikleri hizmetlerden mahrum kalan köy ve beldelere ağırlık verdiklerini söyledi. Şu an Arpaçbahşiş Mahallesi’nde çalıştıklarını kaydeden Tollu, “Özellikle de beldelerimiz istediği anlamda hizmetlerle tanışmaya başladı. Biz önceliğimizi yol hizmetine verdik. Daha önce de yolun medeniyet olduğunu, yol sorunu çözülmeden diğer hizmetlerin yapılamayacağını beyan etmiştik. Bu anlamda çalışıyoruz. Arpaçbahşiş Mahallemizin yol sorununu çözüyoruz şimdi. Parke yol ve kaldırımın yanında mahallemizde birçok yer sıcak asfalt ile tanışıyor. Bu hizmetlerimiz mahalle halkına hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra daha da iyi hizmetlerle halkımızı buluşturacağız inşallah” dedi.
Tollu, hizmetlerin eş zamanlı olarak da devam ettiğini söyledi. Yol hizmeti yanında yeni parklar, düğün salonları, pazar yerleri, sosyal hizmetler gibi birçok hizmetin de yürütüldüğüne dikkat çeken Tollu, “Vatandaşlarımız gerçek hizmetlerle tanışıyor. İnşallah daha iyisini sağlayacağız” diye konuştu.
Vatandaşlar da şu ana kadar en iyi hizmetleri bu dönem aldıklarını ifade ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.



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