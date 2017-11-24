Erdemli Belediyesi’nden bayat ekmek kutusu uygulaması

İlçe merkezindeki farklı noktalara ilk etapta 500 adet bayat ekmek kutusu yerleştirildi.

Erdemli Belediyesi tarafından ilçede ekmek israfının önüne geçilmesi, toplanan ekmeklerin ise hayvanlarının beslenmesinde kullanılması amacıyla bayat ekmek uygulaması başlatıldı.

Çöp konteynerleri yakınına monte edilen bayat ekmek kutularında biriken ekmekler ile evcil ve yabani hayvanlara yiyecek temini sağlanırken, ekmek israfınında önüne geçilmesi planlanıyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaptığı açıklamada ülke genelinde çok büyük bir ekmek israfının olduğunu hatırlatarak, bu konuda da belediye olarak başlattıkları çalışmayla israfın önüne geçmek adına üzerlerine düşeni yapmaya gayret ettiklerini belirtti. Tollu, "Bilindiği gibi ekmek israfı çok büyük ve ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Bizde belediye olarak ne yapabiliriz diye çalışma başlattık. Bu çalışma neticesinde ilçemiz merkezine ekiplerimiz tarafından 500 adet bayat ekmek kutusu yerleştirildi. Ekmeklerin çöpe atılmasını önlemek amacıyla bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Bayat ekmek kutusu sayımızı ileriki günlerde arttırıp, bu hizmeti ilçemiz genelinde sunmayı planlıyoruz" dedi.

Projeyle hayvanlara yiyecek temini yapılacağı, üstelikte israfın önüne geçileceğini ifade eden Tollu, "Bayat ekmek kutularında biriken ekmekler ekiplerimizce rutin olarak toplanacak ve hayvanların beslenmesinde kullanılacak. Bayatlamış ve tüketilmeyen ekmeklerin çöpe değil, bayat ekmek kutularına bırakılmasını istiyoruz. Ekmeğin çöpe gitmesine asla gönlümüz razı değil, vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz" diye konuştu.