Erdemli Belediyesi'nden eğitime destek

Okulların boya- badana ihtiyaçlarını titizlikle karşılayan Erdemli Belediyesi, son olarak Türbe ilk ve orta okulunu boyama çalışmalarını tamamladı.

Hizmetlerle ilgili açıklamalarda bulunan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Erdemlide eğitim-öğretimin rahat ve çağdaş bir ortamda sürdürülebilmesi adına belediye olarak üzerimize düşen tüm hizmetleri yaptık, bundan sonrası için de yapmaya devam edeceğiz. İhtiyaçları doğrultusunda okullara hizmet götürdük, gelen taleplere göre okulların diğer eksikliklerini de tamamlamaya çalışıyoruz. Boya badana dışında tüm okul yollarını asfalt ve parke yollara kavuşturduk, aynı şekilde okul bahçelerini de parke taşlarla ördük, çocukların kışın çamurdan, yazın ise tozdan kurtulmaları, kısacası rahat bir ortamda eğitim görebilmeleri adına elimizden geleni fazlasıyla yaptık. Ayrıca her okul bahçesine, oyun grupları, spor alanları, dinlenme noktaları armağan ediyoruz" dedi.