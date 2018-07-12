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12 Temmuz 2018 11:51

Erdemli Belediyesi’nden imar barışı kolaylığı

Erdemli Belediyesi, imar barışından yararlanmak isteyen vatandaşlara ayrı bir birim oluşturarak, e-devlet üzerinden işlem yapılmak isteyenlere yardımcı olmak amacıyla ücretsiz giriş hizmeti veriyor.

Erdemli Belediyesi’nden imar barışı kolaylığı

12 Temmuz 2018 11:51


Erdemli Belediyesi halkla ilişkiler biriminde oluşturulan ve 4 ayrı masada verilen hizmet, vatandaşlara kolaylık sağlamak, daha bilinçli, hatasız ve kolay bir şekilde e-devlet sistemi üzerinden işlem yapılabilmesini amaçlıyor.


Piyasada bu hizmeti veren birçok noktanın oluştuğunu ancak yüksek miktarda ücret alınmasından dolayı vatandaşların şikayetlerinin giderek artması üzerine böyle bir uygulamaya geçtiklerini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Belediyemiz vatandaşlarımızın başvurularını ücretsiz olarak yapmaktadır. Vatandaşlarımıza halkla ilişkiler servisinde çay ve simit ikramı yapılırken belediye personellerimiz işlemlerini yapıyor" dedi.


Vatandaşlara yardımcı olmak istediklerini kaydeden Tollu, "Özellikle köyden mahalleye dönüşen yerleşim bölgelerimizde vatandaşlarımız bu konuda yeterli bilgiye sahip değil. Bu vatandaşlarımıza yardımcı olmak ve işlerini kolaylaştırmak için Halkla İlişkiler servisinde görevlendirdiğimiz personellerimiz vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmet vererek yardımcı oluyorlar. Böylece hem belediyemiz açısından emlak kayıtlarının daha sağlıklı işlenmesi gerçekleşiyor, hem de bu yasadan yaralanarak yapı kayıt belgesi almak isteyen vatandaşlarımıza rahat ve güzel bir ortamda çaylarını içerken, güler yüzlü ve sıcakkanlı bir şekilde bu hizmeti veriyoruz" ifadelerini kullandı.




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