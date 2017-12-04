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04 Aralık 2017 10:26

Erdemli Belediyesi’nden öğrencilere geri dönüşüm eğitimi

Erdemli Belediyesi, ilçede bulunan ilkokullarda öğrencilere, geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmede bulunmak üzere seminerler vermeye başladı.

Erdemli Belediyesi’nden öğrencilere geri dönüşüm eğitimi

04 Aralık 2017 10:26


Erdemli Belediyesi, çocukları geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmek amacıyla seminerler veriyor. Bu çerçevede, belediyenin çevre mühendisleri, ilkokulları düzenledikleri seminerlerde, öğrencilere geri dönüşüm konusunda bilgiler veriyor. Seminerlerde çocuklara geri dönüşümün önemi, geri dönüşümün çöp olamadığı, çöp olarak bilinen atıkların geri dönüşüm sayesinde tekrar kullanılabilir hale getirildiği, ülke ekonomisine bu sayede katkıda bulunulduğu ve atıkların nasıl toplanması gerektiği, nelerin geri dönüşüm olarak kullanılabileceği anlatılıyor. Seminer sonrasında öğrencilere Erdemli Belediyesi tarafından eğitici broşürler ve tohumlu yeşeren kalemler armağan ediliyor.


Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, geri dönüşümün öneminin küçük yaşta anlatılması gerektiğine işaret ederek, bu konuda bilinçlendirme çabası içerisinde olduklarını ve buna ilkokul seviyesinde başladıklarını kaydetti. Geri dönüşümün ülke ekonomisi açısından son derece büyük önem taşıdığını vurgulayan Tollu, çocuklara bu yaşta bu eğitimlerin verilmesi noktasında çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.




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